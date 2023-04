Vorbestellen: Exklusive Vinyl-Single von Noel Gallagher’s High Flying Birds

Foto: samy.joy. All rights reserved.

Für die Juni-Ausgabe 2023 des ROLLING STONE können wir wieder ein besonderes Sammlerstück ankündigen: eine exklusive Vinyl-Single von Noel Gallagher’s High Flying Birds. Auf der A-Seite „Dead To The World“, vom neuen Album „Council Skies“, und auf der B-Seite „Pretty Boy“ im Remix von Robert Smith (The Cure).

A-Seite: „Dead To The World“, vom neuen Album „Council Skies“

B-Seite: „Pretty Boy“, im Robert Smith-Remix (The Cure)

>>> Bestellen: rollingstone.de/noelgallagher

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.