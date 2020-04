Wacken Open Air 2020 offiziell abgesagt

Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch Folgen für die Einführung zahlreicher Musiker in die „Rock And Roll Hall Of Fame“. Das Event ist erst einmal verschoben.

Die diesjährige Einführungszeremonie der „Rock And Roll Hall Of Fame in Cleveland wurde aufgrund der sich rasch ausbreitenden COVID-19-Pandemie verschoben. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (12. März) bekannt. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans und Besucher hat für uns höchste Priorität“, heißt es in einem Statement. „Angesichts der jüngsten Nachrichten über das Coronavirus und des Drängens des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, bezüglich großer öffentlicher Versammlungen haben wir beschlossen, die Feierlichkeiten zur Einweihung der 'Rock And Roll Hall Of Fame' im Jahr 2020 und der Einführungswoche auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben.“ Depeche Mode: Release von…