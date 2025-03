Warum macht überhaupt noch jemand Geschäfte mit Kanye West?

Nick Cave: So erklärt er seine Vorliebe für Kanye Wests Musik

Wie bei einem schlimmen Autounfall waren die jüngsten Hassreden und Frauenfeindlichkeiten von Ye (früher bekannt als Kanye West ) schmerzhaft anzusehen. Und lösen weiterhin Schock und Bestürzung in allen Bereichen der Unterhaltungswelt aus.

Nach einer früheren unaufrichtigen Entschuldigung bei der jüdischen Gemeinde für frühere antisemitische Äußerungen und Handlungen hat Ye nun seine Intoleranz in Social-Media-Botschaften noch verstärkt, die „I Love Hitler“, „Ich bin ein Nazi“ und ‚Ich werde mich nie für meine jüdischen Kommentare entschuldigen‘ enthalten. Am beunruhigendsten war jedoch vielleicht sein Super-Bowl-Werbespot, der auf yeezy.com verlinkte, wo als einziger Artikel ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz der Nazis zum Kauf angeboten wurde.

Vor diesen jüngsten Ereignissen hatte unsere Organisation, Creative Community for Peace (CCFP), zusammen mit anderen Organisationen, die sich mit Antisemitismus auseinandersetzen und darüber aufklären, bereits die realen Konsequenzen seiner früheren antisemitischen Handlungen dargelegt. Die ADL behauptete, dass zahlreiche Vorfälle – darunter auch gewalttätige Angriffe – mit Kanye Wests früheren antisemitischen Äußerungen in Zusammenhang standen.

„Schweigen ist gefährlich“

Viele Unternehmen zögerten nicht, sofort die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Die Talentagentur CAA ließ ihn fallen, während Adidas die Zusammenarbeit beendete. Das unabhängige Studio MRC stellte ein Film-/Dokumentarfilmprojekt für den Westen ein. Man erklärte öffentlich: „Wir können keine Inhalte unterstützen, die seine Plattform verstärken.“ Nach Yees Super-Bowl-Stunt löschte die E-Commerce-Plattform Shopify sein Online-Konto.

Wir schließen uns den Worten der führenden Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie Ari Emanuel (CEO von Endeavor) und Jeremy Zimmer (CEO von United Talent Agency) an. Beide erklärten im Jahr 2022 unmissverständlih, dass niemand und kein Unternehmen mit Kanye West Geschäfte machen sollte. Aber sie gingen noch weiter. Emanuel erklärte, dass „Schweigen gefährlich ist“ und dass „Wests Geschäftspartner in der Mode- und Unterhaltungsindustrie ebenfalls ihre Stimme erheben und Maßnahmen ergreifen müssen“.

Fox schweigt

Dennoch haben Fox und Fox Television Stations (FTS) bisher geschwiegen. Abgesehen von einem internen Memo , das unserer Meinung nach nicht weit genug ging.

Fox und FTS haben sich nicht öffentlich dafür entschuldigt, dass sie Kanye West nach einer einwöchigen antisemitischen Tirade auf ihre Plattform geholt haben. Unabhängig davon, wohin seine Website letztendlich verlinkt hat.

Fox und FTS haben sich nicht öffentlich von Yees Handlungen und Äußerungen distanziert.

Und Fox und FTS haben nicht zugestimmt, das Geld, das Ye ihnen gezahlt hat, für die Bekämpfung und Aufklärung über Antisemitismus zu spenden. (Ein Vertreter von Fox und FTS hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.)

Kein Unternehmen sollte mit Kanye West Geschäfte machen. Punkt.

Leider sind Fox und FTS nicht die Einzigen, da mehrere Unternehmen weiterhin mit Ye Geschäfte machen und/oder von früheren Geschäftsbeziehungen mit ihm profitieren.

Kein Unternehmen sollte mit ihm Geschäfte machen. Punkt.

Obwohl Geschäftsverträge kompliziert sind, müssen diejenigen, die noch laufende oder bestehende Geschäfte mit Ye haben, die Botschaft verstehen, die er sendet, und sollten nicht von seinem Hass profitieren. Sondern darüber nachdenken, wie sie diese Gelder investieren können, um positive Veränderungen zu bewirken.

Das Super-Bowl-Fiasko sollte allen Unternehmen eine Warnung sein. Geschäfte mit Ye zu machen, ist ein schlechtes Geschäft.

Das hat nichts mit „Cancel Culture“ zu tun. Die Redefreiheit ist ein Grundrecht. Aber sie bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Kanye West steht es frei, zu sagen, was er will. Aber Unternehmen sollten seinen Hass nicht unterstützen und ihn damit fördern. Dazu gehören Unternehmen, Agenten, Vertriebshändler, Künstler, Festivals und Produzenten, die weiterhin mit ihm zusammenarbeiten.

Die Entscheidung, die Sie treffen, kann Leben retten

Es geht nicht darum, jemanden aufgrund seiner Identität oder seiner politischen Überzeugungen zum Schweigen zu bringen. Vielmehr geht es um die moralische Entscheidung von Unternehmen, weiterhin von jemandem zu profitieren, der Hass direkt sät und verstärkt. Es besteht ein starker Gegensatz zwischen der Verteidigung der künstlerischen Freiheit und der Unterstützung einer Person, die ihre Plattform zur Verbreitung von Intoleranz missbraucht.

Als Leiter der gemeinnützigen Organisation Creative Community for Peace (CCFP) in der Unterhaltungsindustrie glauben wir an die Kraft, die Kunst und Kultur haben, um Brücken zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften zu bauen. Und eine tolerantere und bessere Zukunft zu fördern.

CCFP fordert nun alle Unternehmen und Künstler, die weiterhin mit Ye Geschäfte machen, auf, sich folgende Fragen zu stellen. Glauben Sie, dass Musik und Kultur eine Kraft für positive Veränderungen sein können? Wenn ja, können Sie dann guten Gewissens weiterhin von jemandem profitieren, der sich unverhohlen von Hass leiten lässt?

Die Entscheidung, die Sie treffen, kann Leben retten. Sie wird unsere Welt mit Sicherheit zu einem vernünftigeren Ort machen, an dem einige rationale Diskussionen beginnen können.

David Renzer

Vorsitzender/Mitbegründer, Creative Community for Peace

Steve Schnur

Mitbegründer, Creative Community for Peace

Ari Ingel

Geschäftsführer, Creative Community for Peace