Kanye West beschwert sich: Er musste um Grammy-Karten kämpfen – vergeblich

Zwar liegen die Grammys, welche am 3. Februar stattfanden, schon eine geraume Zeit zurück, doch Kanye Wests Schlagzeilen rund um den Event scheinen nicht abebben zu wollen.

Keine Tickets für Kanye West

Am Samstag, dem 15. Februar, klärte West nun unter anderem auf, warum er nach dem roten Teppich die Veranstaltung schon wieder verließ. Dazu postete er ein Statement auf X – sein Account wurde am Donnerstag (13. Februar) nach kurzer Pause wieder aktiviert, wurde aber bald darauf auch schon wieder deaktiviert.

In einem Post erklärte der Musikmogul, dass er angeblich nie Tickets für die Preisverleihung bekommen hatte, obwohl sein Song „Carnival“ sogar für einen Grammy in der Kategorie Besten Rap-Song nominiert war.

„Wie können die Grammys mich nominieren, mir dann keine Karten geben und dann sind die Leute sauer, wenn ich weggehe“, setzte der „I Wonder“-Interpret via X an. Und weiter: „Ich musste 5 Stunden lang kämpfen und jeden anrufen, den ich kannte, um Karten für die Grammys zu bekommen. Sie gaben mir schließlich Karten gegeben, aber nur für den roten Teppich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Amoklauf noch nicht begonnen.“

Fotos des Red-Carpet-Auftritts gingen nach der Veranstaltung durch sämtliche Medien. West und seine Frau Bianca Censori hatten nämlich erst gemeinsam und bekleidet den roten Teppich betreten, bis die 30-Jährige dann ihren Mantel fallen ließ und ein gänzlich transparentes Kleid präsentierte.

Nach der Preisverleihung startete er seine kontroverse Tirade

Mit „Amoklauf“ meinte West dabei seine schier endlose Posttirade auf X, mit welchen der Rapper nach den Grammys für gehörig Aufruhr sorgte. Unter anderem veröffentlichte Ye Beiträge, in denen er sich für P. Diddy aussprach, seine Liebe zu Hitler gestand oder auch klar machte, wie toll er Elon Musk finden würde.

Doch damit nicht alles: Auch über seiner Ehe mit der Designerin Bianca Censori ließ der 47-Jährige einige fragwürdige Kommentare los, nachdem sich die Öffentlichkeit klar um Censori sorgte. Im Internet gingen unter anderem Gerüchte herum, dass Kanye West seine Ehefrau unterjochen würde und das er die Australierin zu kontroversen Aktionen wie dem Fast-Nackt-Auftritt bei den Grammys zwingen würde.

„Ich habe die Herrschaft über meine Frau“

Als Antwort auf die öffentliche Besorgnis stellte West via X klar: „Ich habe die Herrschaft über meine Frau. Das ist keine woke feministische Scheiße. Sie ist mit einem Milliardär zusammen, warum sollte sie auf einen von euch dummen, armen Miststücken hören?“

Auch zu ihrem gemeinsamen kontroversen Grammy-Auftritt hatte West einiges zu vermelden: „Die Leute sagen, dass der Look auf dem roten Teppich ihre Entscheidung war … Ja, ich zwinge sie nicht, etwas zu tun, was sie nicht will, aber sie wäre definitiv nicht in der Lage gewesen, es ohne meine Zustimmung zu tun, ihr dummen, woken Bauern.“