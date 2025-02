Akte Kanye West: Nazi-Sympathien, sexuelle Übergriffe und Musikstreitigkeiten

Seit Kanye West im Herbst 2022 eine abscheuliche antisemitische Tirade von sich gab, die ihn seinen Milliardärsstatus und lukrative Partnerschaften mit Adidas und Gap kostete, kämpft der Grammy-Gewinner mit einer ständig wachsenden Zahl von Klagen.

Der 47-Jährige, der seinen Namen in Ye geändert hat, wurde mehr als zwei Dutzend Mal verklagt. Von ehemaligen Yeezy-Mitarbeitern, Lehrern seiner gescheiterten Donda Academy, Musikern, die Sampling-Streitigkeiten geltend machen, und zwei Models, die behaupteten, er habe sie sexuell belästigt.

Einige Klagen – darunter die von Donna Summers Nachlass und seinem ehemaligen Manager – wurden schnell und stillschweigend beigelegt. Mindestens ein Dutzend Klagen sind jedoch noch anhängig, da West behauptete, dass die „negative Medienberichterstattung“ um ihn herum zu „extremer Härte und Schwierigkeiten bei der Beibehaltung eines Rechtsbeistands“ geführt habe.

Hier sind alle laufenden Fälle, mit denen West derzeit konfrontiert ist:

Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe

Wests ehemalige Assistentin Lauren Pisciotta behauptete in einer bombastischen Klage gegen ihren ehemaligen Chef, dass sie unter Drogen gesetzt wurde, bevor West sie angeblich während einer von Sean „Diddy“ Combs veranstalteten Studio-Session sexuell belästigte.

Pisciotta behauptete, sie habe als erfolgreiches OnlyFans-Model gearbeitet, bevor West sie 2021 davon überzeugte, für ihn zu arbeiten. Und ihr ein Jahresgehalt von 1 Million Dollar zahlte. Während ihrer Anstellung behauptete Pisciotta, West habe ihr explizite Nachrichten geschickt, während des Telefongesprächs mit ihr masturbiert und einmal während eines Fluges nach Paris vor ihr masturbiert. Pisciotta behauptete, sie sei im Oktober 2022 zu Unrecht entlassen worden. Obwohl sie einem Abfindungspaket in Höhe von 3 Millionen Dollar zugestimmt habe, habe West nie gezahlt.

Abfällige Kommentare über Pisciotta

Die Anwälte von West antworteten im Februar auf Pisciottas Klage und erklärten, dass ihnen die Klage nie zugestellt worden sei. In der Zwischenzeit hat West in den sozialen Medien abfällige Kommentare über Pisciotta abgegeben. Eine Anhörung ist für März angesetzt.

Die ehemalige Kandidatin von America’s Next Top Model, Jennifer An, verklagte West im Februar nach dem New York City’s Gender Motivated Violence Act. An behauptete, West habe sie gewürgt und ihr die Finger in den Hals gesteckt, während sie 2010 ein Musikvideo von La Roux drehte. An bezeichnete die Tat als „pornografisches Würgen“ und behauptete, West habe versucht, „erzwungenen Oralsex nachzuahmen“. Er soll geschrien haben: „Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso.“

Sie reichte die Klage ursprünglich im vergangenen November ein. Zog sie dann aber im Januar wieder zurück. In der neuen Klage werden neben der Universal Music Group zwei weitere Beklagte genannt. West hat noch nicht auf Ans Vorwürfe reagiert.

Vorwürfe wegen Antisemitismus und Rassendiskriminierung

Vier Personen, die für West gearbeitet haben, gaben an, aufgrund ihrer Rasse und/oder Religion ungerecht behandelt und diskriminiert worden zu sein.

Eine Frau, die unter dem Pseudonym Jane Doe auftrat, verklagte West im Februar . Sie behauptete, West habe sie ins Visier genommen, weil sie Jüdin sei, und bezeichne sich selbst häufig als Hitler und Nazi. Nachdem Doe sechs Monate für West gearbeitet hatte, behauptete sie, er habe im Juni 2024 plötzlich eine Schimpfkanonade gegen sie losgelassen. „Was wirst du jetzt tun?“, soll West ihr angeblich geschrieben haben. ‚Komm und zerstöre mich, Schlampe. Heil Hitler.‘ Doe gab an, dass sie Wests beleidigendes Verhalten ihrem Vorgesetzten gemeldet habe. Und am nächsten Tag gefeuert worden sei.

Hakenkreuz-T-Shirt

Yeezy-Projektmanager Murphy Aficionado behauptete in einer Klage im November, West habe diskriminierende Kommentare über seinen philippinischen Hintergrund abgegeben und seine kulturellen Tätowierungen als „hässlich“ bezeichnet. Aficionado behauptete, West habe einmal ein Hakenkreuz-T-Shirt getragen, häufig antisemitische Kommentare abgegeben und jemanden als „jüdischen Spion“ bezeichnet. Aficionado behauptete auch, er sei einmal angewiesen worden, vor einem Zimmer zu sitzen, während West und seine Frau Bianca Censori lauten Sex hatten. Was ihm ein äußerst unangenehmes Gefühl bereitet habe.

Trevor Phillips reichte im vergangenen April eine Diskriminierungs- und Vergeltungsklage ein und behauptete, West würde weiße Mitarbeiter bevorzugen. Von Beginn seiner neunmonatigen Beschäftigung im November 2022 an sei es für den Schwarzen Phillips „sofort offensichtlich“ gewesen, dass West „die schwarzen Mitarbeiter erheblich schlechter behandelte als die weißen“ und „schrie und beschimpfte schwarze Mitarbeiter, während er bei weißen Mitarbeitern nie auch nur annähernd so laut wurde“.

Benjamin Deshon Provo, der schwarz ist, reichte im Oktober eine ähnliche Klage ein. Während seiner Beschäftigung als Sicherheitsbeamter an der Donda Academy im Jahr 2021 behauptete Provo, West und sein Team hätten ihn „schlechter behandelt als [seine] weißen Kollegen“ und „regelmäßig negative Ansichten geäußert, die mit prominenten schwarzen Führungspersönlichkeiten in Verbindung gebracht wurden“. Provo behauptete, er sei entlassen worden, weil er sich geweigert habe, Wests Forderung nachzukommen, was mit seinem muslimischen Glauben zusammenhing.

Ein Anwalt von West wies die von Provo, Phillips und Aficionado erhobenen Vorwürfe größtenteils zurück, während ihre Fälle vor einem kalifornischen Gericht verhandelt werden. Anfang des Monats wurde West von einem Richter wegen seiner schleppenden Reaktion auf die Klage von Phillips verurteilt.

Lehrer der Donda Academy

2022 eröffnete West seine eigene Schule, die Donda Academy. Die private christliche Schule schien vielversprechend. Ein All-Star-Basketballteam, einem Chorprogramm, das in Wests Sonntagsgottesdienste einfloss, und einem zukunftsorientierten Lehrplan, der Parkour-Kurse beinhaltete. Aber die Schule war geheimnisvoll. Eine Untersuchung von Rolling Stone ergab, dass Donda keine Akkreditierung hatte. Dass der damals 28-jährige Schulleiter keine formale Ausbildung im Bildungsbereich vorweisen konnte. Und Familien aufgefordert worden waren, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Nachdem West im Herbst 2022 eine Reihe antisemitischer Hasstiraden von sich gab, wurde Donda zum Kollateralschaden, da Familien ihre Kinder abmeldeten. Und mehrere Lehrer die Schule verließen.

Im Frühjahr 2023 begannen mehrere mit der Schule verbundene Pädagogen und Mitarbeiter, Klagen gegen West einzureichen. Die ersten Klagen kamen von den ehemaligen Donda-Lehrern Cecilia Hailey und Chekarey Byers. Sie behaupteten, die Schüler seien „mindestens zwei Jahre im Rückstand“. Während die Schule 10.000 Dollar pro Woche für Sushi für die Schüler ausgab, behaupteten sie, die Lehrer würden ihre Gehaltsschecks nicht rechtzeitig erhalten. Sie behaupteten, sie seien zu Unrecht entlassen worden, nachdem sie der Schulleitung von Donda ihre Bedenken mitgeteilt hatten.

Kanye West: Angst vor Treppen

Der stellvertretende Schulleiter Isaiah Meadows und die Lehrerin Timanii Meeks reichten in diesem Jahr ebenfalls Klagen ein. Ihre Beschwerden enthüllten weitere Details. Vor allem über die chaotischen internen Abläufe an der Schule. Darunter Vorwürfe, dass West Kreuzworträtsel und Malvorlagen verboten, die Verwendung von harten Stühlen untersagt und darauf bestanden habe, dass alle Klassen im Erdgeschoss abgehalten werden. Weil er „Berichten zufolge Angst vor Treppen“ habe. Sie behaupteten auch, dass sie plötzlich entlassen wurden.

Ihre Klagen sollen im April verhandelt werden, obwohl West bei den Verfahren größtenteils nicht anwesend war. Im Februar trat ein neuer Anwalt für West in Meadows‘ Fall auf. Er behauptete, dass die gesamte „negative Medienberichterstattung“ um West zu „extremer Härte und Schwierigkeiten bei der Beibehaltung eines Rechtsbeistands“ geführt habe.

Ehemalige Yeezy-Mitarbeiter

Fast ein Dutzend Menschen, die für Yeezy gearbeitet haben, haben West in den letzten drei Jahren verklagt. Sie behaupten, sie seien gemobbt worden. Sie hätten keine Zahlungen erhalten. Hätten ein feindseliges Arbeitsumfeld ertragen. Und hätten Wests angebliches „unberechenbares Verhalten“ während ihrer Beschäftigung beobachtet.

Eine Gruppe von acht ehemaligen Mitarbeitern verklagte West im Juli wegen ihrer Arbeit an der Entwicklung einer Streaming-Service-App im Vorfeld der Veröffentlichung von Vultures 2. Während ihrer Beschäftigung seien sie als „Sklaven“ bezeichnet worden. Und hätten regelmäßig pornografisches Material gesehen, obwohl einige der Arbeiter erst 14 Jahre alt waren. „Es wurden keine Schutzmaßnahmen ergriffen. Niemand verhinderte, dass die minderjährigen YZYVSN-Arbeiter an Yeezy Porn arbeiteten. Oder verhinderte, dass sie Pornografie ausgesetzt waren. Verhinderte, dass sie gezwungen wurden, diese anzusehen, um ihre Arbeit zu verrichten“, heißt es in ihrer Klage.

Ein ehemaliger Mitarbeiter, der sich selbst als „Fixer“ für West bezeichnete, behauptete in einer Klage im Oktober, er sei gebeten worden, die Schwiegereltern des Rappers Kardashian zu überprüfen. Und habe Privatdetektive angeheuert, um Wests Frau Bianca Censori zu beschatten.

West hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Musikstreitigkeiten

West sieht sich mindestens drei verschiedenen Klagen in Kalifornien, Louisiana und Tennessee wegen Urheberrechtsverletzungen und Streitigkeiten über das Sampling gegenüber.

Vier Grammy-Gewinner beschuldigten West in einer im vergangenen Juli eingereichten Klage, von ihnen geschaffene Werke ohne angemessene Bezahlung oder Genehmigung „gestohlen“ zu haben. DJ Khalil, Sam Barsh, Dan Seeff und Josh Mease behaupten, West habe versucht, sich die Freigaben für Werke zu sichern, die sie 2018 geschaffen hatten. Nachdem sie seine Anfrage abgelehnt hatten, habe der Rapper „beschlossen, sie zu stehlen. Und ohne Genehmigung weiter zu verwenden“. Sie behaupten, dass ihre Arbeit sowohl in „Hurricane“ als auch in „Moon“ auf Donda stark vertreten ist.

Wests Anwalt Eduardo Martorell wies die Vorwürfe der Klage generell zurück. Ein Gerichtsverfahren mit Geschworenen ist für April 2026 angesetzt.

Mindestens 22 Mal ein nicht autorisiertes Sample

Die Künstler Criminal Manne und DJ Squeeky aus Tennessee – mit bürgerlichen Namen Vanda Watkins und Hayward Ivy – verklagten West im vergangenen November auf mindestens 150.000 US-Dollar Schadensersatz. Sie behaupteten, er habe ihren Song „Drink a Yak (Part 2)“ heruntergeladen und in „Fuk Sumn“ auf Vultures 1. eingebaut. Obwohl West nicht offiziell auf die Klage reagiert hat, wurde ein Verhandlungstermin für Ende Februar angesetzt.

In Louisiana wurde West im November 2022 von Trax Records verklagt. Trax Records, die den Chicagoer Musiker Marshall Jefferson vertreten, behaupteten, dass Wests Song „Flowers“ aus Donda 2 mindestens 22 Mal ein nicht autorisiertes Sample aus Jeffersons Song „Move Your Body“ alias „The House Music Anthem“ verwendet. West verpasste kürzlich die Frist, um auf die Beschwerde zu reagieren. Was Anfang Februar zu einem Versäumnisurteil in dem Fall führte.

Und bis zum vergangenen Mai sah sich West einer vierten Klage des Nachlasses der Disco-Queen Donna Summer wegen seines angeblichen „offensichtlichen Diebstahls“ von „I Feel Love“ für den Vultures 1 Track „Good (Don’t Die)“ gegenüber. West wurde beschuldigt, den Song neu aufgenommen und die „unvergesslichen Teile“ des Songs verwendet zu haben. Das alles, nachdem Summers Nachlass die Verwendung aufgrund von „West’s umstrittener Vergangenheit“ abgelehnt hatte. Die Parteien einigten sich schließlich.

Nichtbezahlte Forderungen

Der Komponist Willie Alexander behauptete, er habe im November 2019 Zehntausende Dollar für das Schreiben, Komponieren und die Unterstützung bei der Vertonung von Wests Oper Nebuchadnezzar verloren. Alexander behauptete, „er sei gebeten worden, die Rolle des ‚kreativen Leiters‘ zu übernehmen. Und innerhalb von drei Tagen eine komplette Opernkomposition für eine Aufführung zu schreiben, die in vier Tagen stattfinden sollte.“ Alexander behauptete, er sei auch für andere Opernprojekte angefragt worden, die West verfolgte. Aber er sei überzeugt worden, viel niedrigere Gagen zu akzeptieren. West hat noch nicht offiziell auf seine Klage reagiert.

„Du bist ein Feind und ich werde nicht mehr dein Freund sein“

Zwei Personen, die auf Wests inzwischen aufgegebenem 57-Millionen-Dollar-Anwesen in Malibu gearbeitet haben – Tony Saxon und Jonathan Monroe – behaupten, dass sie für ihre Arbeit nie bezahlt wurden. Beide behaupten, dass sie gefeuert wurden, nachdem sie die angebliche Nichtzahlung erwähnt und versucht hatten, einige von Wests Forderungen zurückzuweisen.

„Er sagt: ‚Wenn du nicht tust, worum ich dich gebeten habe, bist du ein Clinton. Du bist ein Kardashian. Du bist ein Feind. Und ich werde nicht mehr dein Freund sein. Ich werde dir keine Gelegenheit mehr bieten. Du wirst mich nur noch im Fernsehen sehen“, sagte Saxon im September 2023 dem Rolling Stone. ‚Ich sagte zu ihm: ‘Ich schaue kein Fernsehen. Und er sagte: ‘Verpiss dich.‘ Und das war’s.“

Ihre Fälle sind noch nicht abgeschlossen.