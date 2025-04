Trump versichert der Nation: Pete Hegseth wird irgendwann „die Kurve kriegen“

US-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich, dass Pete Hegseth sich bald „zusammenreißen“ wird. Was, um ehrlich zu sein, nicht gerade eine glühende Empfehlung für den skandalumwitterten ehemaligen Fox-News-Moderator ist, den er zum Chef des gesamten US-Militärs ernannt hat.

Trumps Gespräch mit Hegseth über dessen Fehlverhalten

In einem Interview mit The Atlantic , das am Montag veröffentlicht wurde, sagte Trump, Hegseth habe „eine schwere Zeit hinter sich“. Und er glaube, dass er „die Kurve kriegen wird“.

„Ich halte ihn für einen klugen Kerl. Er ist talentiert. Hat viel Energie. Er wurde durch diese Sache sehr mitgenommen. Aber ich habe mit ihm gesprochen. Ein positives Gespräch. Aber ich habe mit ihm gesprochen“, fügte Trump hinzu.

Entlassungen, Make-up-Studio und Signal-Pannen im Pentagon

Die Zusicherung kam als Antwort auf eine Frage dazu, dass Hegseth kürzlich hochrangige Berater entlassen, ein Make-up-Studio im Pentagon eingerichtet und sensible Angriffspläne in mindestens zwei ungesicherten Signal-Chats diskutiert habe. „Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, dass er die Dinge in Ordnung bringen muss?“, fragte Ashley Parker den Präsidenten. Woraufhin er nicht bestritt, dass Hegseth dies tun müsse. „Ja, das habe ich“, sagte Trump.

Skandale um Pete Hegseth: Signal-Leaks und interne Sicherheitsprobleme

Vorwürfe wegen starken Alkoholkonsums und sexueller Übergriffe überschatteten einen Großteil von Hegseths umstrittenem Bestätigungsverfahren. Und weniger als drei Monate nach seinem Amtsantritt an der Spitze des Verteidigungsministeriums ist er bereits das Gesicht des vielleicht peinlichsten Skandals in Trumps zweiter Amtszeit. The Atlantic berichtete letzten Monat, dass Hegseth vertrauliche Angriffspläne gegen Houthi-Rebellen im Jemen in einem Signal-Chat verschickt hatte, in den versehentlich auch der Chefredakteur des Magazins, Jeffry Goldberg, aufgenommen war. Später wurde berichtet, dass er die Pläne in einem anderen ungesicherten Chat mit seiner Frau und seinem Anwalt besprochen hatte.

Trump stellte die ganze Angelegenheit als wertvolle Lektion dar.

Trumps Rat: „Vielleicht sollten wir Signal nicht verwenden“

„Ich denke, wir haben gelernt. Vielleicht sollten wir Signal nicht verwenden, OK? Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Ich würde diesen Leuten ehrlich gesagt raten, Signal nicht zu verwenden. Obwohl es von vielen Menschen genutzt wird. Aber egal, was es ist, wer es hat, wem es gehört. Ich würde es nicht verwenden wollen“, sagte der Präsident.

Lektionen aus dem Signal-Sicherheitsdesaster

Die Signal-Pannen sind nur ein Element der chaotischen ersten Monate an der Spitze des Pentagon, und trotz Gerüchten , dass Trump Hegseth ersetzen könnte, haben der Präsident und das Weiße Haus ihn öffentlich unterstützt.