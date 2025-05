Was auf ein neues Soundgarden-Album hindeutet

Warum sind New Order noch nicht in der Rock & Roll Hall of Fame?

Acht Jahre nach dem Tod von Frontman Chris Cornell gibt es neue Hoffnung für Fans von Soundgarden. In einem emotionalen Instagram-Post zum achten Todestag des Sängers hat Bassist Ben Shepherd ein bislang unveröffentlichtes Album der Rockband angedeutet. Der Beitrag ist eine Hommage an Cornell und zugleich ein leiser Hinweis darauf, dass es bald neue Musik geben könnte.

Soundgarden: Ein (neues) letztes Kapitel

Seit Cornells Tod im Mai 2017 war die Zukunft der Band ungewiss. Zwar erklärten Gitarrist Kim Thayil, Drummer Matt Cameron und Bassist Ben Shepherd die Band offiziell für beendet, Gerüchte über ein mögliches posthumes Album mit unveröffentlichter Musik Chris Cornells hörten allerdings nicht auf zu kursieren.

Dann wurde dies schlussendlich bestätigt – durch einen Rechtsstreit zwischen den Bandmitgliedern und Cornells Witwe Vicky Cornell. Beide Parteien stritten sich über die Rechte an Songs, die vor Cornells Tod aufgenommen wurden. 2023 einigten sie sich schließlich, die Tracks gemeinsam zu veröffentlichen.

Ein Album, das „noch keinen Namen hat“

Shepherds Instagram-Post lässt nun vermuten, dass es bald so weit sein könnte mit dem Soundgarden-Album. In dem Beitrag über den Instagram-Kanal der Band schreibt er über einen der unveröffentlichten Songs: „Es ist ein Song, den Chris und Matt geschrieben haben: ‚The Road Less Traveled‘, für unser Album, das noch keinen Namen hat. Allein Chris’ Stimme zu hören, hilft. […] Voller Selbstzweifel und Schuldgefühle – und doch verstand er durch bloßen Klang seiner Stimme, was in mir vorging, und vergab mir.“

Weiter schreibt er: „Als Fan – und als Bandmitglied – ein oder zwei Songs zu hören, die Chris vor ein paar Jahren mitbrachte und die sich vor meinen Ohren und mit Fingerblasen zu einem vollwertigen Soundgarden-Song entfalten, fühlt sich an, als würde ein Gletscher von der Brust rutschen.“

Zum Schluss richtete sich Shepherd noch direkt an seinen verstorbenen Bandkollegen: „Wir vermissen dich, Bruder – wir sehen uns, wenn es so weit ist.“