Was die Beatles mit ABBAs größten Hits zu tun haben

Die Beatles haben ABBA beigebracht, überhaupt erst Abwechslung in ihre Musik zu bringen. Benny Andersson sagte, die vier Pilzköpfe aus Liverpool hätten ihn zu Hits wie „Thank You For The Music“ inspiriert. In einem Interview mit „Record Collector“ sagte er: „Die Beatles waren in gewisser Weise immer bei sich und ihrem Stil, viel mehr als wir. Was sie taten, war, dass man einen Song mit ihnen hörte und dann war die nächste Single musikalisch nicht annähernd so wie die vorherige, oder die dritte oder die vierte“.

Für die Vielfalt ihrer Titel nutzen ABBA auch ihren Vorteil, dass die Gruppe aus vier Sänger*innen bestand. Die Tatsache, mehrere Gesangstimmen zu haben, helfe vielen Bands. „Du hast John Lennon und Paul McCartney, oder du hast Fleetwood Mac, du hast die Eagles: Es ist großartig, zwei Sänger zu haben, denn das macht auch zwischen den Tracks einen Unterschied“, erklärte Andersson. Welche Potential in ABBA steckt, wurde dem Pianisten mit ihrer Single „Mamma Mia“ bewusst: „Da wurde uns klar, das ist etwas Besonderes, jetzt finden wir genau heraus, was wir mit einem Song erreichen können, wenn wir genug daran arbeiten.“