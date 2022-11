ABBA sind gleich vier Mal für den Grammy nominiert

Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich: Bis heute blieb es ABBA verwehrt, die wohl wichtigste aller Musik-Trophäen zu gewinnen. Bei der kommenden Preisverleihung stehen die Chancen auf den ersten Grammy jedoch gut. Gleich vier Mal ist das schwedische Quartett nominiert. Wie die veranstaltende Recording Academy am Dienstag (16. November) mitteilte, gehen ABBA ins Rennen um die Kategorien „Album of the Year“, „Record of the Year“, „Best Pop Vocal Album“ und „Best Pop Duo / Group Performance“.

„Wir schlagen eine neue Kategorie vor: ABBA“

Ihre erste Nominierung überhaupt konnten Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog im Vorfeld der letzten Verleihung einheimsen. Damals witzelten sie in einem Interview: „Ein Grammy sollte für diejenigen obligatorisch sein, die es hinbekommen, 40 Jahre zwischen den einzelnen Alben verstreichen zu lassen. Wir schlagen eine neue Kategorie vor: ABBA / Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid“. Statt ihrer Single „I Still Have Faith in You“ reüssierte in der Kategorie „Record of the Year“ schlussendlich jedoch „Leave the Door Open“ von Silk Sonic.

Beyoncé mit den meisten Nominierungen

Noch größere Aussichten auf einen Grammy hat Beyoncé, die insgesamt neun Nominierungen erhielt. Es folgen Rapper Kendrick Lamar mit acht Nominierungen und die Sängerinnen Adele und Brandi Carlile mit jeweils sieben. Gekürt werden die Gewinner am 5. Februar in Los Angeles. Für rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy gilt es nun, über die Preisträger zu entscheiden.