Was wir über den mutmaßlichen Schützen beim White House Correspondents‘ Dinner wissen

Cole Tomas Allen wurde als mutmaßlicher Schütze identifiziert, der am Samstag vor dem White House Correspondents‘ Dinner das Feuer eröffnete und die Evakuierung von US-Präsident Donald Trump erzwang.

Der 31-jährige Allen reiste laut CBS News mit dem Zug von Los Angeles – wo er lebt und im nahe gelegenen Torrance als Lehrer arbeitet – zunächst nach Chicago und von dort weiter nach Washington, D.C. Am Freitag checkte er anschließend im Washington Hilton Hotel ein, in dem das Correspondents‘ Dinner stattfand.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Details über Allens Werdegang bekannt: 2017 erwarb er einen Abschluss in Maschinenbau am renommierten California Institute of Technology, 2025 folgte ein Master in Informatik an der California State University, Dominguez Hills.

„Grenzenlos genial“

Ein ehemaliger Mitschüler sagte NBC News, Allen sei „grenzenlos genial“ und „absolut gefestigt“ gewesen. „Andere haben hart gelernt“, so der Mitschüler. „Er musste das nicht. Der Stoff kam einfach zu ihm. Er war wirklich, wirklich klug.“

Während seiner Zeit am CalTech wurde Allen 2017 in einem Lokalnachrichtenbericht erwähnt, weil er einen Prototyp einer Notbremse für Rollstühle entwickelt hatte.

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Neben seiner Tätigkeit als Lehrer bei einem Nachhilfeinstitut in Torrance gibt Allens LinkedIn-Profil an, dass er auch als selbstständiger Videospielentwickler tätig ist – eines seiner Spiele soll auf dem Steam-Marktplatz erhältlich sein.

Schusswaffe legal erworben

Strafverfolgungsbehörden teilten CBS News mit, dass Allen die beim Anschlag am Samstag verwendete Schrotflinte im August 2025 legal erworben hatte; eine weitere Schusswaffe hatte er bereits 2023 gekauft. Nach seiner Festnahme wurde ein Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung im Großraum Los Angeles erwirkt und sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Allen kooperierte nicht mit den Behörden, Menschen aus seinem Umfeld sprachen jedoch mit den Ermittlern.

Aus Bundeswahlkampfunterlagen geht hervor, dass Allen 2024 einen Betrag von 25 Dollar an einen ActBlue-PAC gespendet hatte, der mit Kamala Harris‘ Präsidentschaftskampagne in Verbindung stand. Die Behörden erklärten jedoch, sie ermittelten weiterhin zum Motiv des „Einzeltäters“, der es offenbar auf Mitglieder der Trump-Administration abgesehen hatte.

„Wir versuchen noch immer, ein Motiv zu verstehen. Unseren vorläufigen Ermittlungen zufolge scheint der Verdächtige Mitglieder der Administration ins Visier genommen zu haben“, sagte der amtierende Justizminister Todd Blanche gegenüber CNN. „Wir haben noch keine konkreten Hinweise darauf, welche Mitglieder der Administration gemeint waren, außer dass wir verstehen, dass das sein Ziel war.“

Weitere Anklagen erwartet

Blanche ergänzte: „Wir ermitteln noch, was wir über diese Person wussten, falls überhaupt etwas. Es scheint, dass er die beiden Schusswaffen, die er bei sich hatte, in den letzten Jahren erworben hat. Er hatte auch Messer dabei.“

Allen soll am Montag vor einem Bundesgericht erscheinen, wo ihm je ein Anklagepunkt wegen des Einsatzes einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten mit einer gefährlichen Waffe vorgeworfen werden – weitere Anklagepunkte dürften folgen.

„Es gibt viele weitere Bundesanklagen, die über diese beiden hinaus in Betracht kommen könnten, aber das hängt davon ab, dass wir sein Motiv, seine Absicht und seine Vorbedachtheit verstehen – also was ihn dazu gebracht hat, das zu tun, was er getan hat“, sagte Blanche.