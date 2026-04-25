Trumps Umfragewerte im freien Fall

Falls es jemandem entgangen sein sollte: Donald Trump ist nicht besonders beliebt.

Die Umfragewerte des Präsidenten sind seit einem Jahr rückläufig – und seit er im Februar beschlossen hat, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, sind sie regelrecht abgestürzt. Fast jede Woche erscheint eine neue Umfragerunde, die unterstreicht, wie deutlich die Amerikaner Trumps Amtsführung ablehnen.

Das AP-NORC Center for Public Affairs Research veröffentlichte diese Woche eine Umfrage, die Trumps Zustimmung auf gerade einmal 33 Prozent beziffert. Reuters/Ipsos kam auf 36 Prozent. Anfang des Monats ergab eine CNN-Umfrage, dass nur 31 Prozent der Amerikaner Trumps Arbeit gutheißen – der niedrigste Wert seiner politischen Karriere. Schon vor dem Krieg waren seine Zahlen nicht gut: Das Pew Research Center maß im Januar 37 Prozent Zustimmung. Gallup erhebt keine Präsidentschaftszustimmungswerte mehr, hatte Trumps Wert im Dezember aber auf 36 Prozent festgestellt – ein Absturz gegenüber 47 Prozent zu Beginn seiner Amtszeit. Der Umfragedurchschnitt von RealClearPolitics zeigt seit letztem April einen so steilen Anstieg der Ablehnung und einen so drastischen Rückgang der Zustimmung, dass die Leute bereits Memes daraus machen.

Alarm im 30-Prozent-Bereich

Tatishe Nteta, Provost für Politikwissenschaft an der UMass-Amherst, die Ende letzten Monats eine Umfrage mit 33 Prozent Zustimmung für Trump veröffentlichte, erklärt, es sei normal, dass die Zustimmung zu einem Präsidenten im Laufe seiner Amtszeit sinke – aber wenn sie in den 30ern ankomme, „fangen die Alarmglocken an zu läuten“. Das signalisiere, dass der Präsident einen Teil der Unterstützung aus den eigenen Reihen verliere, denn das Land sei grob 40 zu 40 entlang der Parteilinien gespalten, mit 10 bis 20 Prozent echten Unabhängigen. Trumps Zustimmung macht im 30-Prozent-Bereich keinen kurzen Zwischenstopp – sie hat sich dort häuslich eingerichtet, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung bald dreht.

„Das sind im Kern katastrophale Nachrichten für Präsident Trump“, sagt Nteta. „Man spricht von der [George-W.-]Bush-Marke, unter 30 Prozent zu fallen – und das war im Zuge eines unbeliebten, lang andauernden Krieges, einer Finanzkrise, die nur von der Großen Depression übertroffen wurde, und der weit verbreiteten Überzeugung, dass die USA in die falsche Richtung marschieren. Wenn ein Präsident also mit einem Drittel Rückhalt flirtet, sollte das als Warnsignal gelten: dass seine Innen- und Außenpolitik nicht verfängt, dass er die Kernprobleme der Amerikaner nicht in den Griff bekommt und dass es ein Kommunikationsproblem zwischen der Regierung und den Menschen gibt.“

Der Krieg gegen den Iran ist breit unbeliebt – doch das eigentliche Kernproblem, mit dem die Amerikaner unter Trump zu kämpfen haben, ist, dass alles verdammt teuer ist. Die Inflation steigt, der Benzinpreis steigt, und Trump trägt die Verantwortung dafür. Die AP-NORC-Umfrage dieser Woche beziffert Trumps Zustimmung in Wirtschaftsfragen auf 30 Prozent – ein Rückgang von 38 Prozent noch vor einem Monat. Bei den Lebenshaltungskosten ist es noch schlimmer: nur 23 Prozent. Die aktuelle UMass-Amherst-Umfrage sieht Trumps Zustimmungswert bei der Inflation bei 24 Prozent – fast 10 Punkte weniger als noch vor einem Jahr.

Tarife als Wendepunkt

Die horrende Inflation unter Biden war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Trump ins Weiße Haus zurückkehrte, und in den ersten Monaten nach seiner Amtsübernahme lagen seine Zustimmungswerte noch hoch. Der Abwärtstrend setzte ernsthaft ein, als er im vergangenen Frühjahr sein Zollprogramm durchsetzte, das die Verbraucher belastete, während die Regierung alle im Wesentlichen aufforderte, mit dem Jammern aufzuhören. Der Krieg hat die Lage nicht verbessert, und auch die wirren Botschaften aus dem Weißen Haus darüber, wann sich die Dinge für die Amerikaner wieder bessern sollen, helfen nicht weiter.

„Das ist keine Raketenwissenschaft“, sagt Nteta. „Wenn die Menschen das Gefühl hätten, wirtschaftlich gut dazustehen, würde sich das in den Zustimmungswerten für den Präsidenten niederschlagen. Was uns diese Zahlen sagen, ist, dass die wirtschaftliche Misere im Land weit verbreitet ist und dass viele Menschen die Macht, etwas daran zu ändern, beim Präsidenten sehen – und er hat den Job nicht gemacht, für den ihn eine Reihe von Menschen gewählt hat.“

Trump hat die Lebenshaltungskosten im vergangenen Jahr so sehr in die Höhe getrieben, dass eine Fox-News-Umfrage ergab: Erstmals seit über 15 Jahren vertrauen die Amerikaner den Demokraten in Wirtschaftsfragen mehr als den Republikanern – mit einem Vorsprung von 52 zu 48 Prozent. Das sagt wirklich alles, wenn man bedenkt, dass Biden erst gut ein Jahr aus dem Amt ist.

Zweifel an mentaler Verfassung

Dieselbe Fox-News-Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner nicht glaubt, Trump sei mental stabil genug, um das Präsidentenamt effektiv auszuüben – was angesichts der Tatsache, dass er bald 80 wird und noch fast drei Jahre im Amt vor sich hat, kein besonders gutes Zeichen für das Land sein dürfte.

Unklar ist, inwieweit Trump selbst begreift, dass er beim Volk in der Bredouille steckt.

Er hat mal gegen „gefälschte und betrügerische“ Umfragen gewettert, sich mal verwundert gezeigt, wie er so unbeliebt sein könne, obwohl er das großartigste erste Amtsjahr aller US-Präsidenten hingelegt habe, und mal darauf bestanden, er sei beliebter denn je. Anfang des Monats reagierte er auf eine Frage zu seinen abstürzenden Umfragewerten, indem er eine NBC-News-Umfrage ins Feld führte, die unter MAGA-Anhängern 100 Prozent Zustimmung auswies. „Eine sehr wichtige Umfrage“, sagte der Präsident. Trump teilte auf seiner Truth-Social-Seite auch eine Umfrage, die enorme Unterstützung für seine Militär- und Zollagenda zeigte – verschwieg dabei aber, dass diese Umfrage auf der Conservative Political Action Conference durchgeführt worden war.

Doch Trumps Rückhalt in der Rechten ist nicht das, was er sich einbildet. Mehrere prominente konservative Kommentatoren haben sich sehr öffentlichkeitswirksam von ihm abgewandt, und ein Teil des konservativen Amerika zieht mit. Die AP-NORC-Umfrage stellte fest, dass nur 68 Prozent der Republikaner seine Amtsführung gutheißen – und bei den Lebenshaltungskosten ist die Stimmung noch schlechter: Dort hat er in den eigenen Reihen kaum eine Mehrheit (51 Prozent).

Demokraten in der Offensive

Die Amerikaner werden ihren Unmut voraussichtlich im November an der Wahlurne kundtun können. Die Demokraten räumen bei außerplanmäßigen Wahlen seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ab, und alles deutet darauf hin, dass die Partei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückgewinnt. Der Cook Political Report stellte diese Woche fest, dass die Demokraten in den umkämpften Wahlkreisen, die über das Repräsentantenhaus entscheiden, mit sechs Punkten vorne liegen. Nteta sagt, UMass-Amherst-Umfragen zeigten einen deutlichen Unterschied in der Bereitschaft, bei den Midterms wählen zu gehen, zwischen Demokraten und Republikanern. „Begeisterung ist das, was Einzelpersonen oder Parteien am Ende über die Ziellinie bringt“, sagt er, „und was wir gerade beobachten, ist wahrscheinlich, dass die Demokraten zusammenfinden und die Chance erkennen, dem Präsidenten möglicherweise eine Kontrolle entgegenzusetzen, wenn sie das Repräsentantenhaus und womöglich sogar den Senat übernehmen können.“

Der Senat mag für die Demokraten wie ein Wunschtraum wirken – doch angesichts von Trumps historischer Unbeliebtheit und der Möglichkeit, dass seine Zustimmungswerte noch weiter sinken könnten, während er sich weiterhin auf nichtige Selbstdarstellungsprojekte statt auf das Wohl der amerikanischen Bevölkerung konzentriert, ist alles drin.