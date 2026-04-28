Jimmy Kimmel weist Entlassungsforderungen der Trumps zurück: „Es war ein sehr harmloser Roast-Witz“

Jimmy Kimmel hat in der jüngsten Folge von „Jimmy Kimmel Live“ auf die Forderungen von Donald und Melania Trump reagiert, ihn zu entlassen.

„Kennt ihr das, wenn man morgens aufwacht und die First Lady eine Erklärung herausgibt, in der sie verlangt, dass man gefeuert wird?“, eröffnete Kimmel seinen Monolog am Montagabend. „Das haben wir doch alle schon erlebt, oder?“

Kimmel schilderte, wie das White House Correspondents‘ Dinner am Samstag abgesagt worden war, „nachdem ein Mann mit mehreren Schusswaffen und Messern die Party gesprengt hatte“. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, sagte Kimmel. „Viele Menschen waren erschüttert – an einem Abend, der eigentlich leicht und unbeschwert sein sollte.“

Der Roast und seine Folgen

Vergangene Woche hatte Kimmel in seiner Show ein „alternatives“ White House Correspondents‘ Dinner veranstaltet. Er führte dabei einen fingierten Roast auf, bei dem er „Reaktionen“ aus Archivaufnahmen der Trumps, JD Vance, Marco Rubio, Vanilla Ice, Dog the Bounty Hunter und anderen verwendete. In dem Clip witzelte Kimmel, Melania strahle wie eine „werdende Witwe“.

„Das war Donnerstag“, erklärte Kimmel. „Es gab keine große Reaktion darauf – bis heute Morgen, als mich ein erneuter Twitter-Shitstorm und die Forderung unserer First Lady Melania Trump begrüßte, mich zu feuern, wegen eines Witzes, den ich vor fünf Nächten gemacht habe.“

In ihrem Post wandte sich Melania gegen Kimmels Witz und forderte ABC auf, „Haltung zu zeigen“. „Seine Worte sind ätzend und vertiefen die politische Krankheit in Amerika“, schrieb sie. „Menschen wie Kimmel sollten nicht die Möglichkeit haben, jeden Abend in unsere Häuser einzudringen, um Hass zu verbreiten.“

Kimmels Antwort an die Trumps

„Es war ein Schein-Roast“, entgegnete Kimmel. „Was offensichtlich ein Witz über den Altersunterschied der beiden war und über den Ausdruck purer Freude, den man in ihrem Gesicht sieht, wann immer sie zusammen sind. Es war ein sehr harmloser Roast-Witz darüber, dass er fast 80 ist und sie jünger ist als ich. Das war nach keiner Definition ein Aufruf zur Ermordung, und das wissen sie. Ich spreche seit vielen Jahren sehr offen gegen Waffengewalt aus, insbesondere dagegen – aber ich verstehe, dass die First Lady am Wochenende ein belastendes Erlebnis hatte. Und wahrscheinlich ist jedes Wochenende in diesem Haus ziemlich belastend.“

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Er fügte hinzu: „Und ich stimme auch zu, dass hasserfüllte und gewaltverherrlichende Rhetorik etwas ist, das wir ablehnen sollten. Das tue ich. Und ich denke, ein guter Anfang wäre, darüber ein Gespräch mit Ihrem Mann zu führen. … Es tut mir leid, dass Sie und der Präsident und alle in diesem Raum am Samstag das durchmachen mussten. Wirklich. Nur weil niemand getötet wurde, heißt das nicht, dass es nicht traumatisch und erschreckend war. Wir sollten zusammenhalten und das Beste daraus machen. Wirklich.“

Trump schloss sich Melanias Forderung an, Kimmel zur Rechenschaft zu ziehen. „Ich schätze es, dass so viele Menschen über Kimmels abscheulichen Aufruf zur Gewalt empört sind, und würde normalerweise nicht auf irgendetwas reagieren, was er sagt – aber das geht weit über jede Grenze hinaus“, schrieb Trump auf Truth Social. „Jimmy Kimmel sollte sofort von Disney und ABC gefeuert werden.“

Déjà-vu für Kimmel

Im vergangenen September war Kimmels Show von ABC und Nexstar vom Sender genommen worden, nachdem FCC-Chairman Brendan Carr – der von Trump eingesetzte Vorsitzende der US-Bundesbehörde für Kommunikation – wegen Kimmels Äußerungen über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk gedroht hatte. „Jimmy Kimmel Live“ kehrte eine Woche später zurück, und der Host wandte sich in seinem ersten Monologue nach der Pause direkt an den Präsidenten. Am Montagabend kommentierte er: „Das ist für mich heute wie Déjà-vu.“