Donald und Melania Trump nach Schüssen beim White House Correspondents‘ Dinner evakuiert

US-Präsident Trump und First Lady Melania Trump wurden am Samstagabend (25. April) beim White House Correspondents‘ Dinner in Washington, D.C., evakuiert. Die beiden wurden von der Bühne, auf der sie saßen, weggeführt, nachdem laute Geräusche aus dem Inneren des Ballsaals zu hören waren.

Zunächst war unklar, woher die Geräusche stammten. Trump schrieb auf Truth Social, ein mutmaßlicher Schütze sei festgenommen worden. CNN-Moderator Wolf Blitzer berichtete, er habe einen bewaffneten Mann außerhalb des Ballsaals gesehen, wo er selbst an dem Dinner teilnahm. Laut der „New York Times“ wurde ein Verdächtiger am Sicherheitsperimeter gestoppt und in Gewahrsam genommen.

„Ein denkwürdiger Abend in D.C. Der Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden haben fantastische Arbeit geleistet. Sie haben schnell und beherzt gehandelt“, schrieb Trump. „Der Schütze wurde festgenommen, und ich habe empfohlen, ‚DIE SHOW WEITERLAUFEN ZU LASSEN‘, werde mich aber vollständig von den Strafverfolgungsbehörden leiten lassen. Sie werden in Kürze eine Entscheidung treffen. Unabhängig davon wird der Abend ganz anders verlaufen als geplant, und wir werden es schlicht und einfach wiederholen müssen. Präsident DONALD J. TRUMP.“

Keine Verletzten gemeldet

Es wurden keine Verletzten gemeldet. Die übrigen Gäste – darunter Journalisten, Politiker und Prominente – wurden nach dem Vorfall nicht evakuiert. Der Zwischenfall ereignete sich etwa 45 Minuten nach Beginn der Veranstaltung.

Während auf dem Livestream zu sehen war, wie Sicherheitskräfte durch die Tischreihen eilten, tauchten auch Männer mit Gewehren auf der Bühne auf. Mehreren Berichten zufolge soll das Dinner fortgesetzt werden. Die „NYT“ berichtet jedoch, dass Trump die Veranstaltung für diese Nacht verlassen hat.

Trump nahm als Präsident erstmals an dem Dinner teil. Als Moderator war der Mentalist Oz Pearlman vorgesehen. Das White House Correspondents‘ Dinner wird seit 1921 jährlich veranstaltet. Es wird von der White House Correspondents‘ Association (WHCA) ausgerichtet und dient als Benefizveranstaltung zur Förderung junger Journalisten sowie zur Würdigung jener, die über die Regierung berichten.