Was zur Hölle ist los an Amerikas Flughäfen?

Amerikas Flughäfen sind im Chaos. Wahrscheinlich haben Sie schon Videos gesehen: stundenlange Sicherheitsschlangen, die sich endlos durch Abflughallen winden – und manchmal sogar bis in die Parkhäuser reichen. Die Transportation Security Administration (TSA) ist am Limit, weil Republikaner darauf beharren, dass Bundeseinwanderungsbehörden weitgehend unkontrolliert agieren dürfen.

Und jetzt hat Donald Trump genau diese Bundesbehörden an die Flughäfen beordert. Die republikanische Führung versucht derzeit, den Präsidenten zu einem Deal zu bewegen, um den Shutdown beim Department of Homeland Security zu beenden und die TSA-Agenten endlich wieder zu bezahlen. Bis dahin dürfte der Luftverkehr im Ausnahmezustand bleiben.

Das Wichtigste im Überblick:

Warum sind die Sicherheitsschlangen so lang?

Die Schlangen sind lang, weil die TSA zu wenig Personal hat und die Passagiere nicht so schnell abfertigen kann wie sonst – wobei die TSA noch nie ein Musterbeispiel an Effizienz war, aber das ist eine andere Geschichte. Das Personalproblem entstand, weil die Behörde ihre Agenten nicht mehr bezahlen kann und viele von ihnen die Arbeit verweigern, bis sie wieder einen Gehaltsscheck sehen.

Der Kongress blockiert derzeit die Finanzierung des DHS, dem die TSA untersteht – und zwar im Streit über die brutalen, tödlichen und verfassungsrechtlich fragwürdigen Razzien von Immigration and Customs Enforcement (ICE). Die Demokraten verweigern die DHS-Finanzierung, bis die Republikaner Einschränkungen für diese Aktionen akzeptieren – darunter die Pflicht, vor dem Betreten von Wohnhäusern richterliche Durchsuchungsbefehle einzuholen, sowie ein Vermummungsverbot für ICE-Agenten. Die Republikaner lehnen das ab.

Warum hat Trump ICE an Flughäfen geschickt?

Trump schrieb am Samstag in sozialen Medien, dass ICE-Agenten ab Montag „zu den Flughäfen gehen werden, um unseren wunderbaren TSA-Agenten zu helfen, die ihren Job nicht aufgegeben haben“ – und dass sie „für Sicherheit sorgen werden wie nie zuvor“. Eines der vielen Probleme dabei: ICE-Agenten sind für ihre eigentliche Arbeit schon kaum ausreichend geschult, geschweige denn für die Aufgaben der TSA.

Tom Homan, Trumps Einwanderungsbeauftragter, trat am Sonntag im Fernsehen auf, um die Amerikaner zu beruhigen. „Ein hochausgebildeter ICE-Strafverfolgungsbeamter kann selbstverständlich einen Ausgang überwachen“, sagte er bei CNN. „Er stellt sicher, dass niemand durch diese Ausgänge geht, dass niemand den Flughafen durch die Ausgänge betritt und so weiter – das entlastet den TSA-Beamten, damit er Kontrollen durchführen und die Schlangen verkürzen kann.“

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der der Einsatz anlief, stellt sich die berechtigte Frage, welche Schulung und welche Anweisungen die ICE-Agenten für ihre neue Rolle als Flughafenordner überhaupt bekommen haben. Vermutlich nicht viel – was in einem Umfeld voller genervter, angespannter Reisender schnell zum Problem werden kann.

An welchen Flughäfen ist ICE im Einsatz?

CNN berichtete am Montag, dass ICE-Agenten an 13 Flughäfen stationiert werden:

Chicago O’Hare International Airport (ORD)

Cleveland Hopkins International Airport (CLE)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Houston’s William P. Hobby Airport (HOU)

John F. Kennedy International Airport (JFK)

New York’s LaGuardia Airport (LGA)

Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY)

Luis Muñoz Marín International Airport in Puerto Rico (SJU)

Newark Liberty International Airport (EWR)

Philadelphia International Airport (PHL)

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)

Pittsburgh International Airport (PIT)

Southwest Florida International Airport (RSW)

Wird ICE an Flughäfen Einwanderer verhaften?

Tom Homan erklärte am Sonntag, „Bundesbehörden hätten signalisiert, dass dieser Einsatz nicht zur Durchsetzung von Einwanderungsrecht gedacht sei“ – doch das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Trump schrieb am Wochenende, man werde tatsächlich Verhaftungen vornehmen, „mit besonderem Fokus auf Somalia“. Als Trump am Montag direkt gefragt wurde, ob ICE an Flughäfen Einwanderer festnehmen werde, sagte er Ja – und fügte hinzu, ICE werde das „lieben“, weil die Agenten nun „Illegale verhaften können, sobald sie ins Land kommen“.

Homan legte am Montag nach: ICE sei nicht bloß zum Wegweisen da. „Sie übernehmen eine Sicherheitsfunktion an den Flughäfen“, sagte er bei Fox News. „Wir werden Kriminelle verhaften. Wir werden nach Menschenhandel, Sexhandel und Geldschmuggel Ausschau halten.“

Wie läuft es bisher?

Die „Washington Post“ berichtete am Dienstagabend, dass die ICE-Agenten die Wartezeiten an Flughäfen bislang nicht nennenswert verkürzt haben. In Houston meldeten Passagiere Schlangen von bis zu fünf Stunden – obwohl am Hobby Airport längst Agenten stationiert sind.

Die „Post“ und andere Medien berichten, dass ICE-Agenten größtenteils herumstehen, während Behördenvertreter darauf beharren, sie leisteten „nicht-spezialisierte“ Sicherheitsunterstützung – also Schlangenüberwachung und Crowd-Control. „Die werden im Grunde dafür bezahlt, nichts zu tun“, sagte ein Mann gegenüber der „Post“. „Darum geht es hier. Die finden keine … illegalen Leute.“ Ein anderer ergänzte: „Wenn ihr Zweck ist zu helfen, dann tun sie es nicht. Sie tun gar nichts.“

Warum werden ICE-Agenten bezahlt, TSA-Agenten aber nicht?

Ja, sowohl ICE als auch die TSA unterstehen dem DHS, das derzeit keine Mittel erhält. ICE-Agenten werden dennoch bezahlt, weil der sogenannte „Big Beautiful Bill“ – das Gesetz, das Trump und die Republikaner letztes Jahr verabschiedeten und mit dem Medicaid, Lebensmittelhilfen und andere Sozialleistungen drastisch gekürzt wurden – 75 Milliarden Dollar für ICE bis 2029 reserviert hat. Dieses Geld steht der Behörde per Gesetz zu, unabhängig davon, ob das DHS insgesamt finanziert wird.

Was sagt der Kongress?

Die Demokraten werfen den Republikanern vor, die TSA-Finanzierung zu blockieren, und äußern Bedenken wegen des ICE-Einsatzes an Flughäfen. „Wir haben bereits gesehen, wie ICE vorgeht“, sagte House Minority Leader Hakeem Jeffries (D-N.Y.). „Das sind Menschen, die für ihre eigentliche Tätigkeit größtenteils schon unzureichend ausgebildet sind – ganz zu schweigen davon, sie in hochsensiblen Situationen an Flughäfen im ganzen Land einzusetzen.“

Die Republikaner geben natürlich den Demokraten die Schuld und feiern den ICE-Einsatz als gelungene Provokation. „Ich bin froh, dass der Präsident ICE dort hingeschickt hat – aus vielen Gründen. Das wird die Demokraten in den Wahnsinn treiben“, sagte House Oversight Committee Chair James Comer (R-Ky.) bei Fox Business. Trump sah das am Montag ähnlich. „Deshalb drehen die Demokraten durch“, sagte er zu Reportern, als er gefragt wurde, ob ICE Migranten an Flughäfen festnehmen werde.

Der Kongress könnte den Stillstand bald selbst zu spüren bekommen. Delta gab diese Woche bekannt, den sogenannten „Standalone Service“ für Kongressmitglieder – einen Sonderstatus, der Abgeordneten das Überspringen der Sicherheitsschlangen erlaubt – so lange auszusetzen, bis die TSA vollständig finanziert ist.

Wie geht es weiter?

Trump lehnte einen von republikanischen Senatoren ausgearbeiteten Deal zur DHS-Finanzierung ab. Sen. John Kennedy (R-La.) berichtete bei Fox News, der Präsident habe geantwortet: „Nein, keine Deals mit den Demokraten“ – womit man wieder am Ausgangspunkt sei.

„Politico“ berichtete am Montagabend, die republikanische Führung scheine eine andere Lösung gefunden zu haben, und ergänzte am Dienstagmorgen, das Weiße Haus halte den Deal für „akzeptabel“. Trump selbst hat sich allerdings noch nicht geäußert. „Ich habe gestern Nacht mit [Senate Majority Leader John] Thune gesprochen, und er sagt, der Präsident habe seine Meinung geändert und sei möglicherweise dabei“, sagte Kennedy am Dienstagmorgen.

CNN berichtet, der neue Deal käme einem Zugeständnis an die Demokraten gleich – die Republikaner wollten jedoch unmittelbar danach ein weiteres Gesetz durchpeitschen, das ICE mehr Geld verschafft und einige der Maßnahmen aus dem Wahlausweis-Gesetz umsetzt, auf dem Trump beharrt hatte.

Man wird sehen.