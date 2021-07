Watt en Schlick Fest 2021: Das coronakonforme Programm steht

Foto: Ulf Duda, fotoduda.de. All rights reserved.

Als Modellprojekt des Landes Niedersachsen wird, wie berichtet, das Watt En Schlick Fest in diesem Jahr stattfinden. Als „Modellprojekt“, weil die Corona-Krise strenge Auflagen gebietet, die das Festivalteam um Till Krägeloh nun erfüllen kann. Vom 30. Juli bis 01. August bietet das Kulturfestival am Dangaster Kurhaus-Strand 50 Programmpunkte, der Vorverkauf für das „WES“ ist gestartet.

Zu den schon etablierten Veranstaltungen – Musik, Lesungen, Kino, Musik für Kinder, den traditionellen Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen – wird es auch eine neue Bühne am Strand geben. Zu den Höhepunkten zählen Auftritte der Antilopen Gag, Megaloh, Ilgen-Nur, Kat Frankie, Balthazar, Giant Rooks, Von wegen Lisbeth, Selah Sue, Caspar Clausen, Niels Frevert, Die Höchste Eisenbahn, außerdem kommt Luisa Neubauer für eine Lesung.

Neue Bühne: „La Mer“

Neu in diesem Jahr: Das Das Zirkuszelt wird durch eine neue Bühne ersetzt. „La Mer“ ist luftdurchlässiger und an den Seiten offen. Die beiden weiteren Bühnen, die Palettenbühne und die schwimmende Floßbühne, sind wie immer da. „Durch die vielen pandemiebedingten Beschränkungen war es diesem Jahr schwieriger, so international wie gewohnt zu buchen“, erklärt Veranstalter Krägeloh. Aber er befindet: „Dennoch haben wir wieder einige hochkarätige internationale Künstler:innen, die bei uns auftreten.“

Modellprojekt Niedersachen

Es soll ein umfassendes Hygiene- und Testkonzept geben. Das Festival dürfe nur von Personen mit negativem Covid-Testnachweis sowie von nachweislich vollständig Geimpften und Genesenen betreten werden. Getestet werde täglich vor Ort. Diese Regelung gelte für sämtliche am Fest Beteiligten. Wissenschaftlich begleitet werde das in dieser Größenordnung derzeit

einzigartige Festivalvorhaben in Norddeutschland von einem Wissenschaftsteam der Jade Hochschule Wilhelmshaven.

Vorläufiges Programm

01099

Anaïs

Antilopen Gang

Balthazar

Bummelkasten

Casper Clausen

Die Höchste Eisenbahn

Eule findet den Beat

Fil Bo Riva

Flowin Immo

Fritzi Bauer

Gereon Klug

Giant Rooks

Ilgen-Nur

Jacques Palminger & 440 Hz Trio

Joris

Kat Frankie

Leoniden

Lie Ning

Love Machine

Luke Noa

Luisa Neubauer

Machiavelli

Mavi Phoenix

Megaloh

Monako

Niels Frevert

Nina Attal

Nneka

Olympya

Pabst

Provinz

Rikas

Schmyt

Selah Sue

Tightill

theAngelcy

Unter meinem Bett

Von Wegen Lisbet

Weval II

Sport:

Die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen

Filme:

Boot un Dood

Freakscene – The Story of Dinosaur Jr.