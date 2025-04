Die „Dire Wolves“ sind zurück. Ein „Dire Wolf“ war nie weg

„Game of Thrones“: Logik-Fehler in Staffel 6 macht Regisseur ratlos

OK, seien wir ehrlich. Sie haben die Nachricht von der Rückkehr der schrecklichen Wolfswelpen nach 12.000 Jahren gehört, was das Ende des Aussterbens dieser Art markiert. Und vielleicht dachten Sie: „Wow, 12.000 Jahre vergehen wie im Flug!“ Oder Sie dachten: „Du meinst, wie in Game of Thrones?“ Aber wenn Sie ein Musikfreak einer beliebigen Generation sind, dachten Sie wahrscheinlich: „Mann, ich liebe diesen Dead-Song.“

Der Dire Wolf existierte etwa 2 Millionen Jahre vor den Grateful Dead. Einer Zeit, in der die Art in diesem Teil der Welt umherstreifte, bevor sie um 10.000 v. Chr. verschwand. Spulen wir zu einer viel späteren Ära vor. Irgendwann im Jahr 1969, als Jerry Garcia und Robert Hunter mitten in einer unglaublich produktiven Songwriting-Phase bei Garcia und seiner Partnerin Mountain Girl in Larkspur, Kalifornien, waren.

Es war eine produktive Anfangszeit für die beiden. „Ich gab ihm einen Stapel Songs, weißt du. Wie ‚Dire Wolf‘ und ich weiß nicht mehr, [was noch]“, erzählte Hunter 2013 dem RS. „Ich gab ihm so einen Haufen Zeug. Und er sagte: ‚Oh Gott, Hunter! Nicht schon wieder.‘ Weißt du, denn das ist es, was ich tat. Ich schrieb Songs und Jerry hatte eine ganze Karriere als Performer und auf der Bühne. Und alles andere, was ich sehen kann.“

Anspielung auf den Zodiac-Killer?

Wie jeder Klassiker der Popkultur hat auch „Dire Wolf“ mehrere Entstehungsgeschichten. Einer Legende nach saßen Hunter und Mountain Girl eines Abends zu Hause. Sie sahen sich eine Verfilmung von Sir Arthur Conan Doyles Sherlock-Holmes-Roman Der Hund von Baskerville an. Wahrscheinlich die Version von 1939 mit Basil Rathbone als Holmes. Wie Hunter sich später erinnerte, dachten sie alle über den Anblick eines „gespenstischen Hundes“ nach. Aber es könnte Mountain Girl gewesen sein, die den Ausdruck „schrecklicher Wolf“ verwendete (und es ist gut, dass sie sich nach ein paar Millionen Jahren daran erinnert hat).

Wie auch immer die Quelle war, die bloße Idee eines riesigen Wolfes namens „Dire“ inspirierte Hunter, der den gesamten Text am nächsten Tag in einem Zug schrieb, der im mythischen Land Fennario spielt. Der Satz „don’t murder me“ könnte auch eine Anspielung auf den Zodiac-Killer sein. Ein Serienmörder, der Ende der 1960er Jahre in der Bay Area sein Unwesen trieb.

Mit seinem lässigen, hüpfenden Beat und Garcias Gitarrenklang war „Dire Wolf“ nicht nur ein weiterer neuer Hunter-Garcia-Song. Sondern Teil des Einstiegs der Dead in eine neue Welt der unplugged-Musik, Songs, die Folklore und Volksmusik aufgreifen und verewigen sollten, wie auf Workingman’s Dead zu hören ist, dem Album von 1970, auf dem „Dire Wolf“ erstmals erschien.

Das Lied hatte einen surrealen letzten Akt

Ab 1969 blieb der Song ein fester Bestandteil des Dead-Sets. Um ihre Live-Alben „Reckoning“ und „Dead Set“ 12 Jahre später zu bewerben, spielten sie ihn sogar in der Talkshow des Late-Night-Moderators Tom Snyder, „The Tomorrow Show“. Und hielten sich dabei immer noch an das unverstärkte Arrangement des Originals.

Das Lied hatte einen surrealen letzten Akt, zumindest für Garcia. Als sich die Band im Juli 1995 darauf vorbereitete, im Deer Creek Music Center in Indiana die Bühne zu betreten, wurde sie darüber informiert, dass Garcia eine Morddrohung erhalten hatte. Jeder andere Musiker hätte unter diesen Umständen wahrscheinlich kein Lied mit diesem speziellen Refrain gespielt. Aber nach drei Liedern begannen sie mit „Dire Wolf“. Während Polizisten die Menge nach einem vermeintlichen Schützen absuchten, der nie auftauchte, sang Garcia mit einem Augenzwinkern „Bitte bring mich nicht um“. Im darauffolgenden Monat starb er an einem Herzinfarkt.

Als Beweis für den Song ist „Dire Wolf“ nie ausgestorben. Dead & Co. haben ihn etwa zwei Dutzend Mal gespielt. Und er wird weiterhin von anderen gecovert, zuletzt von Billy Strings . George R.R. Martin, der Autor von „Game of Thrones“, ist bekennender Deadhead, daher die Verwendung der Bildsprache.

Nachdem die Dead während der Workingman’s-Sessions einen Take verpatzt hatten, sagte Garcia: „Wir haben das Ende versaut.“ Aber die Tatsache, dass der Ausdruck „Dire Wolf“ auch mehr als 55 Jahre später noch dieses Lied auslöst, zeigt, dass sie sein Vermächtnis nicht versaut haben.