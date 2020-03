Das wird Sie auch interessieren





Die Produktion der vierten Staffel der Netflix-Hitserie „Stranger Things“ ist unterbrochen. Dahinter steht eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme des US-Streamingriesen, der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken:

Wie „Deadline“ berichtet, verkündete Netflix am Freitag einen Stopp der Produktion von sämtlichen Drehbuch-basierten Netflix-Produktionen in den USA und Kanada. Vom 16. März an soll die Produktion für zwei Wochen niedergelegt werden; die Entscheidung hierzu kam wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump, ebenfalls am Freitag, den nationalen Notstand ausgerufen hat. Netflix wird innerhalb dieser Zeit von zwei Wochen die Lage sowie die Verbreitung des Virus genau beobachten.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Die Vorsichtsmaßnahme betrifft auch einige weitere Film- und Serienproduktionen: Beispielsweise wurde auch die Produktion des vielerwarteten Musicalfilms „The Prom“ von Regisseur Ryan Murphy, in dem Stars wie Nicole Kidman und Meryl Streep mitspielen, stillgelegt. Bereits früher in der Woche – und somit vor Trumps Rede und der Netflix-Ankündigung am Freitag – wurde berichtet, dass die Produktion an der neuen Staffel der Serie „Matrjoschka“ beendet wurde. Sowohl „The Prom“ als auch „Matrjoschka“ werden von Netflix vertrieben.

Auch Serien vieler weiterer Anbieter lassen ihre Produktionen wegen Bedenken bezüglich der Corona-Krise zeitweise ruhen: So wurde beispielsweise die Produktion der dritten Staffel der FX-Serie „Atlanta“ mit Donald Glover (auch bekannt als Childish Gambino) gestoppt, wie auch die von US-Serien-Adaption von „Snowpiercer“, die von TNT produziert wird und in der Jennifer Connelly die Hauptrolle spielt.