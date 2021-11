Irres Abba-Video: Björn und Ian „Gandalf“ McKellen stricken Weihnachtspulli

„Lord Of The Rings: The Two Knitters“ – in Anlehnung am „The Lord of the Rings: The Two Towers“, „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“, so beschreibt ein User das Video, das Abba in den sozialen Medien geteilt haben. Darin ist Björn Ulvaeus zu sehen, wie er gemeinsam mit „Herr der Ringe“-Darsteller Ian McKellen einen Weihnachtspullover strickt.

Der Clip soll vorbereiten auf die Veröffentlichung der vierten „Voyage“-Single, „Little Things“, die am 03. Dezember 2021 erscheint und von Fans schon als „Weihnachtshymne“ abgefeiert wird. Ein anderer User muss beim Anblick McKellens übrigens an eine weitere, berühmte Rolle des Schauspielers denken – aus den „X-Men“: „Nice one ABBA, you got Magneto to get help for knitting!“

Abba auf Facebook: