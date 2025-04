Weiße Haus rastet aus, weil Amazon Kosten für den Zoll neben Preisen angibt

Das Weiße Haus war nicht erfreut. Am Dienstag wurde berichtet, dass der Einzelhandelsriese Amazon die tarifbedingten Kostensteigerungen neben den Produktpreisen auf seiner Website anzeigen wird. Man bezeichnete die Entscheidung als „feindlichen und politischen Akt von Amazon“.

Amazon plant Zollhinweise auf Produktseiten – und sorgt für politischen Aufruhr

Amazon-Gründer Jeff Bezos pflegt eine kuschelige Beziehung zu Präsident Donald Trump pflegt. Der Konzern dementierte den Bericht später am Dienstag weitgehend. „Das Team, das unseren ultragünstigen Amazon Haul Store betreibt, hat die Idee in Erwägung gezogen, Importgebühren auf bestimmte Produkte zu erheben. Dies wurde nie genehmigt. Und wird auch nicht passieren“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung laut CNN .

Amazon dementiert: „Keine Pläne für Anzeige auf Hauptseite“

Punchbowl News berichtete, dass Amazon, das weltweit Hunderte von Milliarden an Einzelhandelsvolumen bewegt, plante, neben den Produktpreisen einen Hinweis anzuzeigen. Der informiert darüber, ob und um wie viel der Artikel aufgrund der von Trump eingeführten globalen Zölle teurer geworden ist.

Temu erhebt bereits Importgebühren

Amazon ist nicht der einzige Einzelhändler, der sicherstellen möchte, dass er nicht die Schuld – sowohl finanziell als auch öffentlich – für die Folgen der Wirtschaftspolitik des Präsidenten trägt. Der chinesische Einzelhändler Temu hat damit begonnen, Einfuhrgebühren auf Waren zu erheben, die in einigen Fällen den Preis der Artikel für amerikanische Verbraucher verdoppeln.

Weiße Haus reagiert empört: „Warum nicht unter Biden?“

Der ursprüngliche Punchbowl-Bericht enthielt nur wenige Details. Und als die weiße Pressesprecherin Karoline Leavitt während eines Pressebriefings danach gefragt wurde , schob sie ihren Gast – Finanzminister Scott Bessent – praktisch beiseite, um zu antworten. „Dies ist ein feindlicher und politischer Akt von Amazon“, erklärte Leavitt. „Warum hat Amazon das nicht getan, als die Biden-Regierung die Inflation auf den höchsten Stand seit 40 Jahren anhob?“

Leavitt fuhr fort, Amazon zu beschuldigen, „kürzlich … mit einem chinesischen Propaganda-Arm zusammengearbeitet zu haben“. Sie zitierte einen Vorfall aus dem Jahr 2021 , bei dem das Unternehmen Kunden daran hinderte, Rezensionen für ein Buch zu hinterlassen, das vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping geschrieben worden war. Und sich sich mit der chinesischen Regierung zusammengetan hatte, um eine „China Books“-Sektion für ihre Website zu schaffen. „Dies ist ein weiterer Grund, warum Amerikaner amerikanisch kaufen sollten. Ein weiterer Grund, warum wir kritische Lieferketten ins Ausland verlagern.“ fügte Leavitt hinzu.

Der X-Account des Weißen Hauses teilte auch einen Artikel über Bezos und Xi aus dem Jahr 2021 , der offenbar als Verleumdungsversuch gedacht war.

Trump vs. Bezos: Zerbricht die Beziehung?

Auch der Präsident selbst war über den Bericht verärgert. Nach Angaben von Quellen im Weißen Haus, die mit CNN sprachen, rief Trump kurz nach Bekanntwerden des Punchbowl-Berichts Bezos direkt an, um ihn mit der Geschichte zu konfrontieren. „Natürlich war er sauer“, sagte ein Beamter gegenüber CNN. „Warum sollte ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen die Kosten auf die Verbraucher abwälzen?“

Ein Reporter fragte Leavitt, ob die Nachricht bedeute, dass Bezos „kein Trump-Unterstützer mehr“ sei. Leavitt antwortete, dass sie sich „nicht zu der Beziehung äußern“ würde. Aber dass Amazons Entscheidung „sicherlich eine feindliche und politische Strategie von Amazon“ sei.

Bessent fügte hinzu, dass die Senkung der Inflation weiterhin eine Priorität für die Regierung sei. Und dass sie in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang – und nicht mit einem Anstieg – der Verbraucherpreise rechne.

Wird die Zollpause einen Einfluss haben?

Trotz Bessents fortgesetzter Verteidigung der Trump’schen Zölle und des Lobes über das angebliche Verhandlungsgeschick des Präsidenten sind noch keine Handelsabkommen angekündigt worden. In der Tat hat China letzte Woche Berichte, wonach es mit den Vereinigten Staaten über ein Zollabkommen verhandelt , energisch dementiert , und die Tage bis zum Ablauf von Trumps selbst auferlegter 90-tägiger Zollpause verrinnen, ohne dass es zu nennenswerten Erfolgen kommt.

Kurz nach der Pressekonferenz erklärte ein Sprecher von Amazon gegenüber der Washington Post , dass die Preisankündigung nie für den normalen Einzelhandel geplant war, aber dass „das Team, das unseren extrem günstigen Amazon Haul Store betreibt, in Betracht gezogen hat, Importgebühren für bestimmte Produkte aufzulisten“.

„Dies war nie eine Überlegung für die Amazon-Hauptseite und es wurde auch nichts auf anderen Amazon-Seiten implementiert“, sagte der Sprecher.