Hurricane und Southside werden auf 2022 verschoben!

Bruce Willis nimmt den Filmtitel seiner berühmten „Die Hard“-Reihe offensichtlich sehr ernst – und verweigerte kürzlich inmitten der Corona-Pandemie in einem Geschäft angeblich das Tragen einer Schutzmaske.

Bruce Willis geht unter die Maskenverweigerer: Der US-amerikanische Action-Star („Stirb Langsam“) wurde laut Medienberichten vor kurzem aus einer Apotheke geworfen. Der Grund: Willis weigerte sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vorfall in Los Angeles Der Vorfall ereignete sich in der Apotheken- und Drogeriekette „Rite Aid“ in Los Angeles. Laut der Website „Page Six“ hätten sich mehrere Kunden über den maskenlosen Willis beschwert. Daraufhin sei er vom Geschäftspersonal gebeten worden, sich an die Regeln zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Obwohl der 65-Jährige laut den Berichten sogar ein Bandana um den Hals trug, das er verwenden hätte können, habe er sich geweigert,…