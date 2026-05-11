„SNL“ Cold Open: Brett Kavanaugh verrät Hegseth und Patel Trumps großes Geheimnis

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Gastgeber Matt Damon schlüpfte bei „Saturday Night Live“ erneut in die Rolle von Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh – der seinen Trinkkumpanen Pete Hegseth und Kash Patel verrät, wie Trumps politische Zukunft aussehen wird.

Kavanaugh und Hegseth (Colin Jost) prahlen zunächst damit, was sie so getrieben haben – Abtreibungen abschaffen, einen Krieg vom Zaun brechen. Das bringt Kavanaugh dazu, über den „echten“ Krieg zu sprechen: „männliche Einsamkeit“.

„Früher hatte ich immer meine Kumpels zum Abhängen … Ich wünschte nur, es gäbe mehr Leute in dieser Regierung, mit denen man wirklich einen draufmachen kann“, klagt er, während Patel (Aziz Ansari) die Bar betritt.

Patel bringt seinen eigenen Bourbon

„Akzeptiert die Bar auch Kash?!“, ruft der FBI-Direktor, bevor er eine Flasche Bourbon mit seinem eingravierten Namen enthüllt.

„Ich bringe meinen eigenen Alkohol in Bars mit, weil manche Leute denken, ich bin ein Minderjähriger mit gefälschtem Ausweis. Die sagen: ‚Niemand würde so ein Gesicht auf offiziellen Fotos machen’“, sagt er und ahmt Patels aufgerissenen Blick nach.

„Wir leben alle den American Dream“, verkündet er seinen Kumpels. „Ich bin der Erste in meiner Familie, der aufs College gegangen ist – auf Partys, viele Jahre nach dem Abschluss.“

Lügendetektoren und offene Beziehungen

Als Kavanaugh fragt, ob Patel wirklich so paranoid sei, FBI-Mitarbeiter Lügendetektortests zu unterziehen, streitet Patel das ab.

„Nein, ich hab ihnen gesagt, sie sollen eine Grafik von allen beim FBI machen, die poly sind. Meine Freundin will unsere Beziehung öffnen!“, sagt er, während sie sich abklatschen. „Ja, sie meint, sie will andere Männer ins Schlafzimmer bringen – und mich im Wohnzimmer lassen.“

Dann nutzt Kavanaugh den Moment, um seinen Kumpels etwas „streng Geheimes“ anzuvertrauen.

Trumps dritte Amtszeit

„Wir werden Trump eine dritte Amtszeit genehmigen“, sagt er – woraufhin Hegseth und Patel völlig ausrasten.

„Ich dachte, das wäre verfassungswidrig?“, fragt der Verteidigungsminister.

„War es“, antwortet Kavanaugh, „bis Trump die Originalverfassung gefunden und am Ende draufgeschrieben hat: ‚Sike!‘ Wir werden ewig leben!“