Wer nimmt diese KI-generierten Classic-Rock-Memes noch ernst?

Es sind die intimen, privaten Momente, die Fans von Classic-Rock-Stars normalerweise nie zu sehen bekommen. Steven Tyler, mit Hammer und Nägeln in der Hand, baut ein Hundehäuschen für gerettete Tiere. Mick Jagger, Elton John und Rod Stewart singen im Einklang bei Ozzy Osbournes Trauergottesdienst. Jagger und Tyler trösten einen ans Bett gefesselten Phil Collins im Krankenhaus. Bruce Springsteen singt „If I Should Fall Behind“ für Pflegekräfte, während er seine Frau Patti in einer Einrichtung besucht.

KI-Bilder in der Musikszene nehmen zu

Persönlich und herzerwärmend, ja. Aber, gelinde gesagt, völlig frei erfunden.

Von gefälschten Bands bis hin zu künstlich generierten Songs – KI dringt zunehmend in die Musikwelt ein. Letzten Monat tauchte eine mysteriöse Band namens Velvet Sundown auf Streaming-Diensten auf, gewann Hunderttausende Hörer. Und gab schließlich zu, dass die angebliche Band, in den Worten ihrer Schöpfer, „ein synthetisches Musikprojekt unter menschlicher Kreativleitung ist, komponiert, eingesungen und visualisiert mit Unterstützung künstlicher Intelligenz“.

Vor diesem Hintergrund waren KI-generierte Bilder von Rockstars nur eine Frage der Zeit. Aber die Fotos von Musiklegenden, die zunehmend auf Facebook und anderswo auftauchen, sind atemberaubend absurd. Hat Collins am Flughafen ein vermisstes Kind gerettet und die Polizei ausgeschimpft, weil sie ihren Job nicht macht? Hat Springsteen ein Diner gekauft, um Obdachlosen kostenlos Essen zu geben? Haben Adele und Adam Lambert gemeinsam bei der Trauerfeier für Malcolm-Jamal Warner gesungen? Haben Tyler und Taylor Swift Königin Camilla zu ihrem Geburtstag ein Ständchen gebracht? Hat Bob Dylan Collins im Krankenhaus besucht und Dick Van Dyke eine frühe 100-Jahre-Geburtstagstorte überreicht?

Nostalgie und das Problem der „zu schönen“ Fake-Bilder

Jedes dieser komplett gefälschten Bilder hat auch einen begleitenden, übertriebenen Text: Als Paul McCartney und Collins angeblich Willie Nelson in einem Krankenhaus in Austin besuchten, hieß es: „Der Raum fühlte sich nicht mehr wie ein Krankenhaus an – er fühlte sich wie das Herz der Musik selbst an, das immer noch schlägt.“

„Diese Art von Posts greift definitiv Nostalgie auf, und die Leute wollen an solche Dinge glauben“, sagt Justin Grome, Gründer von Clonefluence, einer Social-Media-Marketing- und Beratungsagentur, die sich auf Musik spezialisiert hat. „Selbst wenn sie nicht echt sind, sind sie herzerwärmend. Es ist kein Fall von Fake News im politischen Sinn. Und es ist nicht dazu gedacht, Leute wütend zu machen. Es soll trösten – und das macht es noch schwieriger zu bekämpfen, denn wer hinterfragt schon etwas, das ihn glücklich macht?“

Reaktionen der Fans: Von Belustigung bis Wut

Die Bilder sind so offensichtlich simuliert, dass sie im Musikbereich das Äquivalent zum berühmten „Dogs Playing Poker“-Poster sind. Und den Kommentaren nach zu urteilen, erkennen viele Menschen das: „Mehr KI-Fantasie-Müll.“ „Genug von diesem KI-Bullshit.“ „Wie leichtgläubig seid ihr eigentlich?“ Da Collins kürzlich wegen einer Knieoperation im Krankenhaus war, waren seine Fans tatsächlich schockiert und verärgert über ein KI-Bild, das McCartney beim Besuch unter weitaus schlimmeren Umständen zeigte. Auf einem Genesis/Collins-Forum hieß es: „Reißt euch zusammen, das ist alles Fake!“ und „KI ist Mist!“

Die meisten dieser Bilder zeigen ältere Rockstars, was die Verwirrung verstärkt. Da viele von ihnen bereits in den Siebzigern oder Achtzigern sind, fällt es leicht zu glauben, dass sie krank werden (Eric Clapton, der Plant auf einem Krankenhausflur ein Lied spielt!) oder gemeinsam schwere Zeiten betrauern (Sind das wirklich Dylan und Springsteen, die sich umarmen und in den Armen liegen?).

Wenn KI-Bilder zu emotionalen Fehleinschätzungen führen

Ein KI-Bild von Aerosmiths Tyler, der Nelson im Krankenhaus besucht, führte zu Kommentaren wie: „Gebete für Willie, und schön, dass Steven ihn besucht.“ (Auch das Bild vom Hundehäuschen hat viele Fans getäuscht.) Ein angebliches Bild von Jimmy Page, der seinen früheren Bandkollegen Robert Plant im Rollstuhl schiebt, rief gleichermaßen skeptische („Letzte Woche war es Phil Collins“) und wohlwollende Kommentare („Gute Besserung“, „Du schaffst das, Robert“) hervor.

Sprecher einiger der großen Künstler – Springsteen, Dylan, Collins und des verstorbenen Osbourne – haben auf Anfragen von ROLLING STONE nicht reagiert oder die Anfrage abgelehnt. Rock & Roll Universe, eine der bekanntesten Seiten, die diese Bilder posten, reagierte nicht auf eine E-Mail von RS.

Schweigen der Künstler – Risiko oder kluge Strategie?

Derzeit könnte diese Strategie der Künstler funktionieren, da die Fantasiebilder harmlos wirken, doch Grome warnt vor möglichen Problemen: „Das Schwierigste ist, wenn Künstler oder ihre Teams nicht sofort Stellung beziehen. Wenn sie nichts sagen, bestätigt das das Bild quasi als vielleicht wahr. Besonders in solchen Szenarien, in denen es genug Hoffnung gibt, dass die Öffentlichkeit denkt, es könnte ein bisschen wahr sein. Die Grenze zwischen etwas feiern und etwas Falsches sehen ist extrem verschwommen.“

In der Zwischenzeit kann man die KI-Fotos genießen, auf denen Metallicas Lars Ulrich seinem Bandkollegen James Hetfield beim Auspusten der Geburtstagskerzen hilft – aber wundern Sie sich nicht, wenn sich herausstellt, dass Sie hereingelegt wurden.