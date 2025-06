Phil Collins feiert Kicker-Sohn im Stadion

Phil Collins: Mein Leben in 15 Songs

Er ist einer der größten Musiker unserer Zeit, doch öffentlich zeigt sich Phil Collins nur noch selten. Umso emotionaler ist nun das: Ein neues Foto zeigt den 74-Jährigen als stolzen Vater am Spielfeldrand, wie er seinen Sohn Mathew Collins anfeuert. Der 20-jährige Nachwuchsfußballer holte einen wichtigen Sieg mit seinem Fußballverein WSG Tirol – und sein berühmter Vater war live dabei.

Zu Beginn seiner Karriere spielte Mathew Collins für die U19-Mannschaft von Hannover 96. Nachdem der Verein ihn entlassen hatte, beeindruckte Phil Collins‘ Sohn laut „Tiroler Tageszeitung“ beim Probetraining in Innsbruck, Österreich. Seit Sommer 2024 kickt er nun für den Verein Wattener Sportgemeinschaft Swarovski (WSG) Tirol.

Trainer Manuel Ludwiger (28) erinnert sich: „Wir googeln unsere Probetrainingsgäste – und waren überrascht, wer da vor uns stand. Aber für uns zählt nur Leistung.“

„Zwei große Siege heute“

Nun blickte die Musikwelt nach einem ganz besonderen Schnappschuss nach Wattens. Nach dem 2:1-Sieg gegen Fügen postete der Mittelfeldspieler auf Instagram ein Bild mit seinem Vater und schrieb darunter: „Zwei große Siege heute.“

Lily Collins (36), Schauspielerin und Mathews Halbschwester, teilte daraufhin das Foto in ihrer Instagram-Story mit den Worten: „Ich liebe alles daran.“ Bruder Nicholas (24), der seinen Vater auf der letzten Genesis-Tour am Schlagzeug begleitete, kommentierte mit zwei roten Herzen. Fast dreihundert weitere gefühlvolle Kommentare sind unter dem Post zu lesen.

Wie es Phil Collins heute geht

Seit seinem Bühnenabschied 2022 lebt Phil Collins zurückgezogen am Genfer See. Die Karriere: vorbei. Die Schmerzen: dauerhaft. Ein Nervenschaden infolge einer alten Wirbelsäulenverletzung zwang den Schlagzeuger zum Aufhören. Ein tiefer Einschnitt, wie Collins in seiner Doku „Phil Collins: Drummer First“ Ende 2024 offen zugab. Die Musik sei „immer sein Leben gewesen – und sein Körper habe es ihm genommen“.

Musiker-Kollege Mike Rutherford (74) gab im März 2024 ein Update zu Collins’ Gesundheitszustand. „Phil ist ein bisschen unbeweglicher als früher. […] Ihm geht es jetzt zu Hause gut. Er genießt das Leben“, so Rutherford bei „BBC Breakfast“. Und genau das scheint der Schnappschuss aus Wattens zu zeigen.