„Wer stiehlt mir die Show?“: Wer ist Wildcard-Siegerin Helena

„Wer stiehlt mir die Show?“ ist ein Phänomen: Im Grunde ist es eine große Joko-Winterscheidt-Sendung, denn im Mittelpunkt steht vor allem der Moderator. Doch es geht eben auch darum, dass man ihm nach dem Sieg in mehreren Quizrunden die Show abluchsen kann und in der darauffolgenden Woche die Moderationskarten in der Hand halten darf.

Empfehlung der Redaktion Joko und Klaas haben anscheinend den Respekt vor Publikum und Sender verloren

Bislang gelang dies in vier Staffeln nur Prominenten wie etwa Olli Schulz oder Anke Engelke. In der ersten Folge der fünften Staffel gibt es aber eine Premiere: Joko Winterscheidt wird von einer sogenannten Wildcard-Kandidatin ausgestochen. Seit der ersten Season ist auch immer eine Person aus dem Publikum dabei. Bislang reichte es aber nie zum Sieg. Die charmant-quirligen Helena aus Berlin brachte den Coup.

Den ganzen Abend zeigte sie sich in fast allen Runden clever, punktete mit Allgemeinbildung und Nervenstärke. Vor dem großen Finale stand sie in einem Spiel Steven Gätjen Frage und Antwort in einer fiktiven Interviewsituation als Schauspielerin beim Filmfestival in Cannes. Dabei musste sie vom Teleprompter Antworten ablesen, bekam dabei immer wieder Freifelder, die zu ergänzen waren. Helena wusste jede einzelne Leerzeile zu füllen.

Helena und der erste Hund im Weltall

Im Finale gegen Joko Winterscheidt lief es dann erst besser für den Haus-Champion. Doch Helena blieb cool. Erst wusste sie, anders als Winterscheidt, dass Jordan Peele für „Get Out“ den Drehbuchoscar gewann, dann brauchte sie nicht einmal zwei Sekunden Bedenkzeit, um zu wissen, wie der erste Hund im Weltall hieß: Laika. Joko Winterscheidt überlegte lautstark und verbissen, ärgerte sich schon, als er seine Antwort eingab: Sputnik. Das war falsch (es ist tatsächlich der erste künstliche Erdsatellit, den die Sowjetunion 1957 ins All schickte), Helena triumphierte.

Nun fragt sich ganz Deutschland, wer ist diese junge Frau, die Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und letztlich auch Joko Winterscheidt kalt aussehen ließ und dabei mehrfach mit Atmung und Körper zu kämpfen hatte?

„Wer stiehlt mir die Show?“: Das ist Helena Charlotte Sigal

Helena heißt Helena Charlotte Sigal, ist 26 Jahre alt und kommt aus Berlin. Sie wurde 1996 im Saarland geboren. Nach dem Abitur studierte sie in Wien Schauspiel, absolvierte bei einem Auslandsaufenthalt in Kroatien auch Puppenspiel, und gibt, nun in Berlin wohnend, regelmäßig Theatervorstellungen am GRIPS Theater für Kinder und Jugendliche.

Im Fernsehen war sie schon bei „SOKO Kitzbühel“ und im ORF bei „Schnell ermittelt“ zu sehen.

Wie Helena in einem Video erzählt, lernte sie Joko Winterscheidt bereits in der Vergangenheit flüchtig am Berliner Hauptbahnhof kennen, wo sie ihm mit etwas Geld aushalf. Seitdem haben beide nichts mehr voneinander gehört. Nun wird sich der Moderator ihren Namen wohl merken.