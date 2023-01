„Werde alles an Dir vermissen“: Mick Fleetwood teilt Trauerrede für Christine McVie

Foto: Getty Images for NARAS, Lester Cohen. All rights reserved.

Mick Fleetwood teilte in einem Instagram-Post die Trauerrede, die er für die verstorbene Christine McVie schrieb. Der Gedenkgottesdient für die Fleetwood-Mac-Keyboarderin fand am 9. Januar statt. „Es war eine schöne Hommage an eine wundervolle Frau und ihr unglaubliches Talent“, schrieb Fleetwood über die Zusammenkunft.

Den Beginn der Rede verfasste Fleetwood an dem Tag, als seine Band-Kollegin starb. Darin schrieb er: „Ein Teil meines Herzens ist heute davon geflogen. Ich werde alles an dir vermissen.“ Für McVies Familie, ihn und die verbleibenden Bandmitglieder sei es schwer, dass „sie wirklich weggeflogen ist“

Ein Beitrag geteilt von Mick Fleetwood (@mickfleetwoodofficial)

In der Laudatio sagte Fleetwood außerdem: „Ich denke, sie wäre wirklich erstaunt gewesen über all die Aufmerksamkeit und Feierlichkeiten weltweit ihrer Musik zu Ehren. Völlig ungläubig darüber, dass Sportveranstaltungen abgesagt wurden, um ihr Tribut zu zollen.“ Er erinnerte daran, dass McVie „Millionen von Menschen auf der ganzen Welt so viel geschenkt hat“. Es werde überall an sie gedacht. Bevor er die Rede mit einem Gedicht beendete, bezog er sich auf den Fleetwood-Mac-Song „Everywhere“ – wie McVie darin schreibe, sei sie überall und bei ihm.