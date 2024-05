In Stuttgart waren viele Fans am gestrigen Dienstag (21. Mai) bereits in der S-Bahn oder im Parkhaus. Doch sie erreichte eine kurzfristige Eilmeldung: Plötzliche Absage des Konzertes von Marius Müller-Westernhagen in der ausverkauften Schleyerhalle. Für den Moment herrschte große Ungewissheit.

Doch dann sickerte durch, dass der Tour-Arzt kurz vor dem Aufwärmen zum Gig sein Veto eingelegt hatte. Westernhagen habe sich nach einem Infekt schlapp gefühlt, als er schon im Auto zur Halle unterwegs war“, erfuhr die „Bild“. Ansage des Medicus: „Nichts riskieren!“

Das offizielle Statement der Veranstalter: „Leider musste das ausverkaufte Konzert in der Stuttgarter Schleyer-Halle heute sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden.“ Das Tourfinale in Berlin aber soll stattfinden.

In den sozialen Medien reagieren fast alle MMW-Fans mit Verständnis. „Gute Besserung Herr Westernhagen, sehr sehr schade, dass ich Sie nicht live sehen konnte. Ich hoffe, dass ich diesen Punkt auf meiner Bucketlist doch irgendwann noch abhaken kann! Alles Gute! “, schreibt einer. Eine andere: „Gute Besserung Marius, erhole dich ausgiebig und geh für uns kein Risiko ein. Wir waren in Köln, einfach unvergessliches Konzert.“

Etwas weniger Verständnis zeigen einige Westernhagen-Anhänger mit der Kommunikation der Absage, dessen Zeitpunkt sowie der Organisation in der Schleyerhalle. „Wir wünschen MMW gute Besserung Kann passieren… alles gut Was aber wirklich nicht geht, ist erst mal 9000 Menschen lecker essen und trinken lassen, schon im Vorfeld nicht alle Toiletten öffnen“, schreibt jemand auf Facebook.

„Gute Besserung. Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht bei einer Absage 5 min vor Beginn des Konzerts. Zumal die restlichen Konzerte stattfinden sollen“, gibt eine andere zu bedenken.

Ein anderer Fan deutet die kurzfristige Absage wenige Minuten vor Beginn als klares Zeichen des Sängers, bis kurz vor knapp noch alles versucht zu haben, eben doch performen zu können: „Gute Besserung und schnelle Genesung. Offensichtlich hat sich Marius seine Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht, eventuell noch bis kurz vor dem Beginn auf Besserung gehofft.“