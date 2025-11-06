„Westernhagen LIVE – Das Konzert 1989“: Historische Show kommt ins Kino

Am 3. Dezember 2025 wird der Konzertfilm „Westernhagen LIVE – Das Konzert 1989“ im Kino gezeigt, mit restaurierten Bildaufnahmen und im Dolby-Sound.

Live_Pressebilder_02_Credit_Warner_Music

Marius Müller-Westernhagen Foto: Warner Music. All rights reserved.

Der Dezember 1989 ging für Fans von Marius Müller-Westernhagen in die Geschichte ein: Seine Show in der Hamburger Sporthalle war eine der einflussreichsten seiner Karriere. Das dazugehörige Album „Live“, das Mitschnitte von Westernhagens „Halleluja-Tour“ auf einer Platte vereint, wurde im Anschluss zu einem der erfolgreichsten deutschen Tonträger aller Zeiten. Am 3. Dezember 2025 wird der dazugehörige Konzertfilm in restaurierter Bildqualität und Dolby-Format einmalig im Kino gezeigt.

Hoffnung und Optimismus nach dem Mauerfall

Ausgewählte deutsche Kinos präsentieren den Konzertfilm nun 35 Jahre nach dem Konzert erstmals auf der Leinwand. Der Film, bei dem Rudi Dolezal und Hannes Rossacher Regie führten, dokumentiert einen Rock’n’Roll-Moment, der die Euphorie und Zukunftshoffnung deutscher Städte nur wenige Wochen nach dem Fall der Mauer widerspiegelt. Mit Songs wie „Sexy“, „Fertig“, „Weil ich dich liebe“ oder „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ sowie der Generationen-Hymne „Freiheit“ können Fans in der Vorweihnachtszeit also eine Zeitreise in den deutschen Rock der 80er und 90er Jahre erleben.

Überarbeitete Aufnahmen mit Dolby-Sound

Am 6. Dezember 2025 erscheint der Konzertfilm zusätzlich als Blu-ray. Diese Veröffentlichung enthält das vollständige, überarbeitete Konzert – wie im Kino mit Dolby-Atmos-Sound – sowie Bonusmaterial, darunter ein Interview mit Westernhagen aus dem Jahr 1990 und ein Making-of mit den Regisseuren.

Westernhagen: einer der erfolgreichsten deutschen Musiker

Der 76-jährige Rockkünstler veröffentlichte zuletzt im Mai 2022 sein jüngstes Album „Das eine Leben“, das auf Rang vier der deutschen Albumcharts einstieg und sich insgesamt 35 Wochen in den Top 100 hielt. Seit seinem Debütalbum „Das erste Mal“ hat Westernhagen insgesamt 20 Studioalben veröffentlicht.

„Westernhagen Live – Das Konzert 1989“ ist dabei nicht der einzige Konzertfilm, der den Musiker auf der Bühne zeigt: 2006 erschien „Wenn das Licht auf dich fällt“, ein Mitschnitt seines Live-Comebacks 2005. Elf Jahre später folgte eine DVD zu Westernhagens Auftritt auf der Berliner Volksbühne, wo er für MTV „unplugged“ 24 Songs präsentierte. Produziert wurde der dazugehörige Film damals von Fatih Akin.

