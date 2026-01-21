„Wetten, dass ..?“: Anzahl der Kaulitz-Sendungen steht fest

Das Comeback von „Wetten, dass..?“ steht. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz bringen den ZDF-Klassiker tatsächlich zurück auf die Bildschirme. „Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ zurückbringen“ sagte Tom im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“.

Es geht dabei allerdings zunächst nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten.

Beide bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne. Am Mittwochmorgen bestätigte das ZDF offiziell das Engagement der Kaulitz-Brüder.

Am Anfang war es nur ein Scherz

Zuvor hatte der Sender die Gerüchte selbst durch diverse Social-Media-Postings angeheizt. Ein Social-Media-Post des Senders etwa zeigte die Brüder mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows – der Titel „Wetten, dass..?“ fällt da aber (noch) nicht.

Anschließend hatte der stets gut informierte Branchendienst dwdl.de von entsprechenden Plänen berichtet. Vom ZDF kam daraufhin kein Dementi, sondern die Aussage, man habe „große Pläne“ mit den beiden.

Sie hätten sich vorgenommen, den größtmöglichen Spaß zu haben, sagten die beiden nun in der Podcastfolge, die sie mit dem ohrwurmartigen Intro von „Wetten, dass..?“ eröffneten. Bill sprach augenzwinkernd von „megagroßen“ Stars, die man zu Besuch haben werde. „Das wird Hollywood, Leute“, versprach er. Sie freuten sich sehr darauf. „Und wir wollen natürlich die coolsten Wetten haben.“

Das Ganze begann nach Worten der Brüder mit einem Witz von Tom vor drei Jahren. Bei der Preisverleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 sagte er im Scherz, dass die beiden die ZDF-Sendung übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom nun. Bill erklärte, man habe langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben.

Show-Klassiker vs. Reality-Stars

Die 1981 gestartete Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde „Wetten, dass..?“ eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

Bill und Tom Kaulitz können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ fand ebenso Anklang wie die Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“, die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei der Serie bekamen die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte „Beste Unterhaltung Reality“.