„The Penguin“: Erster Trailer zum Batman-Spin-off mit Colin Ferrell veröffentlicht

Colin Farrell (Regenschirm) während der Dreharbeiten zu „The Batman“ 2020 in Liverpool, England. (Photo by Colin McPherson/Getty Images)

Für die angekündigte „The Batman„-Spin-off-Serie „The Penguin“ hat HBO Max einen ersten Trailer veröffentlicht. Darin ist Colin Farrell in der titelgebenden Hauptrolle zu sehen. Die Serie soll 2024 an den Start gehen.

Auch in der Miniserie wird er, wie im Film, aufgrund der Maske und des Kostüms kaum wiederzukennen sein. Als ästhetische Vorlage für die Show soll „Scarface“ dienen. „Die Welt, die Matt Reeves für „The Batman‘ geschaffen hat, ist eine, die einen tieferen Blick durch die Augen von Oswald Cobblepot rechtfertigt“, ließ der Schauspieler bereits vergangenes Jahr über seine Rolle verlauten. „[‚The Penguin‘] beginnt etwa eine Woche nach dem Ende von ‚The Batman‘, Gotham steht also noch ein wenig unter Wasser“, sagte er zur Einordnung der Storyline im Bezug auf die vorausgegangene neuste Batman-Umsetzung mit Robert Pattinson als Fledermaus-Mann. Reeves wird dabei nicht wie bei dem Film Regie führen sondern als Co-Produzent fungieren und Showrunnerin und Autorin Lauren LeFranc zur Seite stehen. Die künstlerische Leitung für den Achtteiler übernimmt „Mare of Easttown“-Regisseur Craig Zobel.

An der Seite von Farrell sind Michael Kelly und Christin Milioti als Sofia Falcone, Tochter des in der letztjährigen Verfilmung von John Turturro verkörperten Gangster-Bosses Carmine Falcone, zu sehen.