Will Smith: Wilde Gerüchte über seine sexuellen Neigungen

Das unfreiwillige „Outing“ ist ein Phänomen der 1980er- und 1990er-Jahre. So bezeichnete etwa US-Pop-Sternchen und Teenie-Ikone Tiffany („I Think We’re Alone Now“) den Musiker Jonathan Knight von der Boygroup New Kids on the Block in der amerikanischen Talkshow „Watch What Happens Live als „schwul“. In Deutschland wiederum outete der Filmemacher und Aktivist Rosa von Praunheim Anfang der 1990er Mainstream-Promis wie Showmaster Alfred Biolek oder Hape Kerkeling ebenfalls unaufgefordert. In vergangenen Zeiten sorgten solche „leaks“ für veritable Aufregung in Medien und Öffentlickeit.

So verwundert es etwas, dass es über drei Jahrzehnte später wieder zu einem prominenten Outing kommt, dass bereits Wellen über den Atlantik geschlagen hat.

In UK-Boulevardblättern wie „Daily Mail“ heißt es etwa, dass der amerikanische Schauspieler Will Smith „Schwulengerüchte bestreitet“!

Hintergrund ist ein „schockierendes Interview“, in dem der 55-jährige Oscar-Preisträger bezichtigt wird, er habe Sex mit dem Schauspieler Duane Martin gehabt.

In einer am Dienstag (14. November) von seinem Management veröffentlichten Erklärung heißt es klipp und klar: „Eindeutig falsch!“

Sein Bruder und Ex-Assistent Bilaal hat das in einem Interview mit Moderatorin Tasha K („Unwine with Tasha K.“) behauptet; nachdem zuvor Ehefrau Jada Pinkett Smith enthüllt hatte, dass sie bereits seit sieben Jahren „heimlich“ getrennt sind.

Will Smith hat diese Enthüllung, er sei beim Sex mit dem „Fresh Prince of Bel-Air“-Darsteller Duane Martin erwischt worden, aufs Entschiedenste zurückgewiesen.

Bilaal wiederum gab an er habe den Ex-Rapper und „Men in Black“-Star und Martin beim Sex in Martins Umkleidekabine erwischt. Er sagte sinngemäß: „Ich öffnete die Tür zu Duanes Umkleidekabine und da sah ich, wie Duane Analsex mit Will hatte.“

Weiterhin machte er, ganz die Krawallschachtel, auch wenig schmeichelhafte Behauptungen über Smiths Männlichkeit und verglich dessen Penis mit der Größe eines „kleinen Zehs“.

Ein Sprecher von Oscar-Preisträgers Smith betonte am Dienstag in einer Erklärung gegenüber dem Klatschportal „TMZ“, dass diese Geschichte „komplett erfunden“ sei. Eine weitere Quelle steckte dem Portal, dass Smith bereits massive „rechtliche Schritte in Betracht ziehen würde.“

Zum Hintergrund: Duane Martin, 58, war von 1996 bis 2020 mit der Schauspielerin Tisha Campbell verheiratet. Der in Brooklyn geborene Film- und TV-Promi ist vor allem durch seine Auftritte in der Serie „L.A.’s Finest“ und im US-Format „All of Us“ bekannt. Martin hat in der Vergangenheit mit Will Smith an einer Reihe von Projekten gearbeitet, darunter zwei Episoden seiner Filme „The Fresh Prince of Bel-Air“ in den Jahren 1993 und 1995 und drei Episoden des Projekts „Reboots Bel-Air“ aus dem Jahr 2022.