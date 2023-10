Jada Pinkett Smith: Das waren die ersten Worte Will Smiths nach der Oscar-Klatsche

Foto: Getty Images, Mike Coppola. All rights reserved.

2022: Will Smith and Jada Pinkett Smith

Es war wohl das verwirrendste popkulturelle Ereignis im Jahr 2022: Will Smith marschierte bei der Oscar-Verleihung im letzten Jahr auf die Bühne und verpasste Schauspiel-Kollege Chris Rock eine Ohrfeige. Nun äußert sich seine Frau Jada Pinkett Smith erstmals zu dem Vorfall.

Obwohl Smiths Klatsche wohl als Verteidigung seiner Partnerin gedacht war, nachdem Rock einen scherzhaften Kommentar über ihre Glatze fallen ließ, war Pinkett Smith offenbar genauso irritiert wie das restliche Publikum. In einem aktuellen Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift „People“, meint die Schauspielerin, sie habe es zuerst für einen „Sketch“ gehalten. „Ich dachte mir: ‚Will hat ihn auf keinen Fall geschlagen’“, sagte sie im Gespräch. „Erst als Will zu seinem Stuhl zurückging, wurde mir klar, dass es sich nicht um einen Sketch handelte.“ Sie erinnert sich außerdem, dass Smith sie zuerst fragte, ob es ihr gut ginge, als er von der Bühne kam.

Zwar entschuldigte sich der „Das Streben nach Glück“-Darsteller nach dem Vorfall mehrfach, dennoch stieg er aus der Oscar-Akademie aus und wurde für 10 Jahre von jeglichen zugehörigen Veranstaltungen ausgeschlossen. Chris Rock hat ihm bis heute nicht für die Gewalttat verziehen.

Pinkett Smith gab außerdem zuletzt bekannt, dass sie und Will Smith zwar noch verheiratet sind, allerdings seit 2016 „komplett getrennte Leben“ führen. Anlässlich ihrer Memoiren „Worthy“, die am 13. Oktober erscheinen werden, sprach sie mit der Journalistin Hode Kotb des US-amerikanischen Fernsehsenders NBC über ihre Beziehung mit dem Hollywood-Star. „Ich glaube, wir steckten beide noch in unserer Fantasie fest, wie die andere Person sein sollte“, sagte Pinkett Smith über den Grund ihres Ehe-Aus. Beide fühlten sich allerdings „einfach noch nicht bereit“, um es der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Das Paar ist seit 1997 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Die 22-jährige Willow Smith und der 25-jährige Jaden Smith sind beide in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und verfolgen sowohl ihr Musik- als auch Schauspiel-Karriere. Will Smith hat einen weiteren Sohn Trey Smith, der aus der ersten Ehe mit Sheree Zampino stammt.