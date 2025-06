„Wir wollen sie nicht“: Trump verschärft Vorgehen gegen ausländische Staatsbürger

Neil Young: Einladung an Donald Trump zu seiner Sommertour

Donald Trump hat seinen Feldzug gegen Einwanderer am Mittwochabend verschärft. Er unterzeichnete eine Executive Order, die Staatsangehörigen aus 12 verschiedenen Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten verbietet. Eine weitere Anordnung untersagt ausländischen Studenten, die in die USA einreisen wollen, um an der Harvard University zu studieren, die Visaerteilung.

Weitere Einschränkungen und Begründungen

Der Präsident veröffentlichte am Mittwoch ein Video auf Truth Social, in dem er das Einreiseverbot erklärte. Er behauptete, der jüngste Anschlag in Boulder, Colorado, habe „die extremen Gefahren verdeutlicht, die unserem Land durch die Einreise ausländischer Staatsbürger drohen. Solche, die nicht ordnungsgemäß überprüft wurden. Sowie durch jene, die als temporäre Besucher gekommen und über ihre Visa hinaus geblieben sind“.

Harvard im Visier der Regierung

„Wir wollen sie nicht“, sagte Trump und betonte, dass es „Millionen und Abermillionen dieser Illegalen gibt, die nicht in unserem Land sein sollten.“

Der Anschlag in Boulder wurde von einem ägyptischen Staatsbürger verübt, der laut Regierung sein Visum überschritten hatte. Ägypten wird in der Executive Order jedoch nicht erwähnt.

Vom Einreiseverbot betroffen sind Afghanistan, Tschad, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Myanmar, Republik Kongo, Somalia, Sudan und Jemen. Die Anordnung verweist auf „nationale Sicherheit und nationale Interessen“. Sowie auf die Notwendigkeit, Amerika vor „ausländischen Terroristen“ zu schützen. Trump beschränkt außerdem teilweise die Einreise von Staatsbürgern aus Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela.

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, Einreiseverbote zu verhängen. Er wurde dabei jedoch von Gerichten blockiert. Im Vorfeld seiner Rückkehr ins Weiße Haus versprach er, ein „noch größeres und stärkeres“ Einreiseverbot als zuvor umzusetzen.

Reaktionen und rechtliche Auseinandersetzungen

Trump hat auch seinen Feldzug gegen die renommierteste Hochschule des Landes verschärft. Er unterzeichnete eine Anordnung, die ausländischen Studenten die Einreise in die USA zum Studium an der Harvard University untersagt. Die Anordnung mit dem Titel „Stärkung der nationalen Sicherheit durch Maßnahmen gegen Risiken an der Harvard University“ erklärt, dass Harvard „kein vertrauenswürdiger Verwalter internationaler Studenten- und Austauschprogramme mehr“ sei.

Die Regierung hat alles versucht, um der Universität Steine in den Weg zu legen. Einschließlich des Einfrierens von Bundeszuschüssen in Milliardenhöhe. Man wirft ihr vor, nicht genug gegen Antisemitismus unternommen zu haben, während Studenten gegen den Krieg im Gazastreifen protestieren. Harvard wehrt sich. Zuletzt mit einer Klage in der vergangenen Woche gegen das Vorgehen der Regierung, die Einschreibung internationaler Studenten zu verhindern. Ein Bundesrichter blockierte dieses Vorhaben prompt.

„Harvard wird weiterhin seine internationalen Studenten schützen“

Die Hochschule reagierte auch auf Trumps Anordnung am Mittwochabend entschieden. „Dies ist ein weiterer illegaler Vergeltungsschritt der Regierung, der gegen Harvards Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz verstößt“, sagte ein Sprecher der Universität in einer Erklärung. „Harvard wird weiterhin seine internationalen Studenten schützen.“

Harvard hat bewiesen, dass es bereit ist, die Regierung Trumps wegen ihrer Maßnahmen vor Gericht zu bringen. Die Gerichte zeigen sich hinsichtlich der Einwanderungspolitik des Präsidenten gespalten. Mehrere Bundesrichter haben Bestrebungen blockiert, Immigranten ohne ordentliches Verfahren abzuschieben. Der Oberste Gerichtshof entschied letzte Woche jedoch, dass die Regierung den temporären Schutzstatus von über 500.000 Einwanderern widerrufen darf. Sie können nun abgeschoben werden.