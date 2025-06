USA unter Trump: Wie eine radikale Ideologie den Obersten Gerichtshof infizierte und das Land vergiftete

Eine obskure Ideologie, von der die meisten Menschen noch nie gehört haben, dominiert fast jeden Aspekt des amerikanischen Lebens. Nahezu jede wichtige Entscheidung des konservativ dominierten Obersten Gerichtshofs – von Abtreibung bis Wahlrecht, von Waffenkontrolle bis Umweltschutz – praktisch die gesamte Agenda der extremen Rechten – wurde der Nation unter Berufung auf diese Ideologie aufgezwungen. „Originalismus“ ist kein geläufiger Begriff. Dennoch ist es ein äußerst wichtiges Wort. Der Schlüssel zu der politischen Bewegung, die das Land in den letzten vierzig Jahren verändert hat. Und in der Herrschaft von Donald Trump gipfelte.

Die Agenda des Obersten Gerichtshofs

Der Einfluss des Originalismus, der einst auf die juristischen Fakultäten des Landes beschränkt war, ist heute enorm. Und reicht weit über die politisierten Urteile der Mehrheit des Obersten Gerichtshofs hinaus. In erster Linie liefern die Originalisten – ja, so nennen sie sich selbst – die intellektuelle Grundlage für Trumps „Notstände“. Seinen gesetzwidrigen Angriff auf Anwaltskanzleien, Universitäten , das Smithsonian , die Library of Congress , Voice of America. Ja, den gesamten öffentlichen Dienst. Das große Alibi kommt in Form der von den Originalisten vertretenen Doktrin der „einheitlichen Exekutive“. Einer von ihnen selbst erfundenen Theorie. Die sie als etwas ausgeben, das die Verfasser der Verfassung in die Verfassung geschrieben hätten.

Mit dieser Theorie, die Trumps Erlass von Exekutivverordnungen als diktatorische Dekrete rechtfertigt, wird unzähligen wichtigen Bundesbehörden und -institutionen jegliche Unabhängigkeit abgesprochen. Zuletzt hat der Oberste Gerichtshof am 22. Mai den Schritt gewagt , diese Unabhängigkeit zu zerstören, indem er in einer vorläufigen Entscheidung zum langjährigen Fall Humphrey’s Executor einen 80 Jahre alten Präzedenzfall verworfen hat. Und dem Präsidenten mehr Befugnisse zur Entlassung von Beamten aus unabhängigen Organisationen eingeräumt hat. Wobei er das vorab festgelegte Ergebnis mit fadenscheinigen originalistischen Erklärungen verschleiert hat. Als „einheitliche Exekutive“ kann Trump damit drohen, die Federal Reserve unter seine Kontrolle zu stellen. Was wahrscheinlich eine weltweite Depression auslösen würde.

Der Oberste Gerichtshof selbst entlarvt den Originalismus als den opportunistischen Betrug, der er schon immer war. Unkontrolliert kann der Originalismus als Instrument eingesetzt werden, um die amerikanische Demokratie zu zerstören. Und die Weltwirtschaft zu bedrohen.

Originalismus als intellektuelles Fundament der Rechten

Verwirrung um Originalismus herrscht zum Teil, weil er unter vielen Decknamen auftritt. Darunter „Textualismus“, „ursprüngliche Bedeutung“ und „Geschichte und Tradition“. Bis vor kurzem hatten selbst die einflussreichsten Eliten des Rechtswesens Schwierigkeiten, diese schwer fassbare, esoterische Rechtswissenschaft zu begreifen. Die keinen besonderen historischen Anspruch auf Legitimität hat. aber mittlerweile die Bundesjustiz beherrscht.

Doch Originalismus hat eine Geschichte. Seit Jahrzehnten arbeitet eine engagierte und erstaunlich gut finanzierte Bewegung von Plutokraten und ihren rechten Verbündeten über Schattennetzwerke daran, die Gerichte zu vereinnahmen und zu politisieren. Wie viel Geld? Wahrscheinlich mehr als 2 Milliarden Dollar. Laut Senator Sheldon Whitehouse (D-R.I.) wurden im Rahmen dieser Operation 34 Millionen Dollar für Kampagnen gegen Merrick Garland, den Kandidaten von Präsident Barack Obama für den Obersten Gerichtshof, und für die Ernennung von Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh zum Richter am Obersten Gerichtshof ausgegeben.

Das ist gut investiertes Geld in die verdeckte Finanzierung der Rechten. Sie hat einen Sieg nach dem anderen vor Gericht errungen. In allen Rechtsbereichen. Von Waffenrechten über Abtreibung bis hin zum Umweltrecht und darüber hinaus. Originalismus ist die falsche Doktrin, die sie erfunden haben, um ihre Urteile zu rechtfertigen, ihre Gegner zu verwirren. Und ihre politische Agenda durchzusetzen.

Eine angeblich historische Lehre mit politischer Absicht

Sogenannte Originalisten geben gerne hochtrabende Erklärungen darüber ab, was die Gründerväter gewollt hätten. Als ob diese in ihrer Vision einig gewesen wären. Und als ob diese Vision 250 Jahre später aus spärlichen dokumentarischen Belegen von Ideologen, die die Geschichtsbücher verfälschen, eindeutig abgeleitet werden könnte. Und der christlich-nationalistische Flügel der Originalisten behauptet absurd, die Gründerväter hätten eine christliche Nation schaffen wollen. Als hätten Thomas Jefferson und James Madison nie von der Trennung von Kirche und Staat gesprochen.

Die Originalisten behaupten, sie würden einer wirklich unparteiischen Rechtsprechung dienen. Und lediglich „Bälle und Strikes“ nennen, wie es Chief Justice John Roberts formulierte. Basierend auf der wörtlichen Bedeutung der Verfassung. Tatsächlich zeigen die Aufzeichnungen jedoch ganz klar, dass die Originalisten von ihren Zielen ausgehen. Und dann rückwärts arbeiten, um die magischen Worte zu finden, mit denen sie ihren Extremismus verschleiern können. Fakten und Präzedenzfälle sind ihnen egal. Originalisten drängen sich mit verzerrter und regelrecht erfundener Geschichte voran. In der Annahme, dass niemand sie dafür kritisieren wird. Kurz gesagt: Originalismus ist ein gefährlicher Betrug.

Dunkle Ursprünge

Ungeachtet seiner Behauptungen, historisch begründet und allwissend zu sein, ist Originalismus als Ideologie eine vergleichsweise neue Erfindung. Er entstand als direkte politische Reaktion auf das wegweisende Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1954, Brown v. Board of Education, in dem die Rassentrennung in öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärt wurde.

Brown war nicht nur eine Beleidigung für die Jim-Crow-Anhänger im Süden, sondern für die gesamte konservative Bewegung, die durch William F. Buckleys damals neu gegründete Zeitschrift National Review verkörpert wurde. Die Gegenreaktion speiste sich aus alten Ideen aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg zur Verteidigung der Sklaverei und der Rechte der Bundesstaaten, um die Umsetzung von Bundesgesetzen zu verhindern. Darunter die Gleichheit vor dem Gesetz und insbesondere das Wahlrecht. Und, noch kühner, um diese Gesetze für verfassungswidrig zu erklären. Es ist ein direkter Weg von den Argumenten der Segregationisten gegen die Bürgerrechte bis zum Urteil des Obersten Richters John Roberts aus dem Jahr 2013, das das Wahlrechtsgesetz von 1965 aushöhlt. Das ist vielleicht der einzig wahre Originalismus.

Originalismus als rassistisches Ablenkungsmanöver

Es ist wichtig zu beachten, dass diese reaktionäre Bewegung nicht nur auf politische Randgruppen beschränkt war. Der Geist des konstitutionellen Originalismus existierte schon seit vielen Jahren. Und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Ablehnung der Reformen des New Deal. Nachdem sie sich nun der Aufhebung der Rassentrennung zugewandt hatten, mussten die konservativen Kräfte plötzlich den rassistischen Kern ihrer Position verschleiern. Sie versteckten ihre Bigotterie in den Falten der Geschichte. Und begannen mit dem Projekt, angeblich die ursprüngliche Absicht des 14. Zusatzartikels zu entdecken. Um zu zeigen, dass dessen Garantie der Gleichheit vor dem Gesetz für die Sicherung der Bürgerrechte schwarzer Schulkinder und ihrer Eltern irrelevant sei.

Um Brown zu untergraben, prägten die Konservativen einen Slogan, den sie als Rechtsgrundsatz verkleideten. „Intent Construct“ (Absichtskonstrukt). Das war die erste Definition dessen, was später als Originalismus bekannt wurde. Um von den rassistischen Grundlagen ihres Widerstands abzulenken, versuchten sie, die Aufmerksamkeit von der bestehenden Ungerechtigkeit auf die angebliche Absicht der Verfasser der Verfassung zu lenken. Das Intentionskonstrukt. Ein führender Journalist der Segregationsbefürworter, James J. Kilpatrick, schrieb: „In Verfassungsfällen muss die Uhr immer zurückgedreht werden.“ Er pfiff ‚Dixie‘ oder summte „Carry Me Back to Old Virginny“. Verschwiegen wurde natürlich, dass „Intent Construct“ bedeutete, dass die Konservativen auf der Richterbank die Absicht der Verfasser konstruieren würden. Manchmal aus dem Nichts.

Nachdem der Keim gegen die Aufhebung der Rassentrennung gesät war, pflegte und förderte die konservative Bewegung – darunter William F. Buckleys National Review, Barry Goldwater und Ronald Reagan – das Projekt, das später als Originalismus bekannt wurde.

Von Robert Bork bis zur Reagan-Ära

Die wichtigste Figur bei der Definition des Originalismus war Robert Bork, der als stellvertretender Justizminister unter Richard Nixon versuchte, die Watergate-Untersuchung im berüchtigten „Saturday Night Massacre“ zu unterdrücken, bei dem er 1973 auf Befehl von Präsident Nixon den Sonderermittler entließ. Zwei Jahre zuvor hatte Bork in einem Artikel für das Yale Law Journal einen Entwurf vorgelegt, der später zu einem einflussreichen Leitbild des Originalismus werden sollte. Er argumentierte, dass Richter in der Lage sein sollten, aus „Text oder Geschichte“ die „tatsächliche Absicht“ der Verfasser zu erkennen. Ohne ihre eigene Interpretation einzubringen. Lustigerweise unterstützten die Verfasser in Borks Originalismus immer das, was die jeweilige rechte Strömung gerade wollte.

Als Präsident Reagan Bork 1987 für den Obersten Gerichtshof nominierte, lehnte der Senat ihn als zu extrem ab. Doch auch wenn Borks Nominierung scheiterte, hatten die von ihm propagierten Ideen bereits an Dynamik gewonnen. Der Streit um Borks gescheiterte Nominierung brachte ein neues Verb hervor – „borked“ –, das seitdem für jede gescheiterte Nominierung verwendet wird. Und den Beginn heftiger parteipolitischer Kämpfe um Sitze im Obersten Gerichtshof markierte.

1985 erklärte Edwin Meese, Justizminister unter Präsident Reagan, der bald darauf in einen Finanzskandal verwickelt wurde und sein Amt niederlegen musste, vor der American Bar Association, die „beabsichtigte Rolle“ der Justiz bestehe darin, als „Bollwerk einer begrenzten Verfassung“ zu dienen. Von Richtern und Justizbeamten sei zu erwarten, dass sie „allen politischen Bestrebungen, von den wörtlichen Bestimmungen der Verfassung abzuweichen, Widerstand leisten“. Und „auf eine Rechtsprechung der ursprünglichen Absicht drängen“. Meese und die Originalisten verschwiegen, dass mit „ursprünglicher Absicht“ die Absicht gemeint war, wie sie von ihnen selbst, den Originalisten, ausgelegt wurde.

Die Geburt einer juristischen Waffe

Was diese ideologischen Erfinder unerwähnt ließen, war die unbequeme Tatsache, dass die Verfasser der Verfassung selbst der Meinung waren, dass die Worte der Verfassung nicht zu einer Art Heilige Schrift werden sollten. Sondern als Grundlage für die Wahrung von Freiheit und Rechten dienen und sich zusammen mit der Nation weiterentwickeln sollten. Die Verfasser der Verfassung lehnten die Idee eines unveränderlichen fundamentalistischen Textes entschieden ab. „Bei der Gestaltung eines Systems, das wir für die Ewigkeit schaffen wollen, dürfen wir die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, nicht aus den Augen verlieren“, sagte James Madison während der Verfassungskonvention.

In einer Debatte im Repräsentantenhaus am 6. April 1796 erklärte Madison: „Welche Verehrung auch immer für die Gruppe von Männern empfunden werden mag, die unsere Verfassung geschaffen haben, der Sinn dieser Gruppe kann niemals als orakelhafte Richtschnur für die Auslegung der Verfassung angesehen werden.“ Die Originalisten ignorieren jedoch den praktischen Sinn der Verfasser. Während sie behaupten, Séancen abzuhalten, um ihre wahren Stimmen aus dem Jenseits zu hören.

Scalia, die Federalist Society und ein Milliardenapparat

Antonin Scalia, der 1986 von Reagan an den Obersten Gerichtshof berufen wurde, wurde zum sichtbarsten und lautstärksten Verfechter des Originalismus am Gericht. Der Originalismus wurde auch zum Credo der Federalist Society. Einer Organisation konservativer Akademiker, die sich zu einer äußerst einflussreichen rechten Elite im juristischen und politischen Bereich entwickelte und Hunderte von Anwälten für die Ernennung zu Bundesrichtern ausbildete. Eine riesige Maschinerie zur Übernahme der Justiz und des Rechts. Finanziert durch viele Millionen Dollar, die von dem reaktionären Theokraten Leonard Leo gesammelt und verwaltet wurden, der in den letzten Jahren die Kontrolle über einen 1,6 Milliarden Dollar schweren Schmiergeldfonds übernahm. Obwohl der Originalismus damals ein neu geprägtes Konzept war, das für die Gründerväter undenkbar gewesen wäre, gelang es ihm innerhalb von 15 Jahren, die politische Oberhand zu gewinnen. Und sich als Geschichte zu tarnen.

Im Jahr 2000 führte Scalia in einer der brutalsten, aber folgenreichsten Manöver der amerikanischen Geschichte eine konservative Mehrheit am Gerichtshof in einer 5:4-Entscheidung dazu, die Präsidentschaft an den republikanischen Kandidaten George W. Bush zu übergeben, indem er die Auszählung Tausender Stimmzettel in Florida stoppte. Scalia drehte in einer Art originalistischem Jiu-Jitsu die „Gleichbehandlungsklausel“ des 14. Zusatzartikels um. Und erklärte Bush zum Sieger. Eine Entscheidung, die Scalia später angeblich privat gestand, sie sei „wie wir in Brooklyn sagen, ein Stück Scheiße“.

Verdrehung der Geschichte

Die Grundannahmen des Originalismus sind trügerisch einfach. Die Bedeutung des Verfassungstextes war zum Zeitpunkt seiner Abfassung festgelegt. Erkennbar und eindeutig. Und diese Bedeutung sollte für alle Zeiten gelten. Zu diesen absurden Annahmen fügen die Originalisten noch eine weitere hinzu. Nur Originalisten können das Recht diktieren.

Die eigentliche Kunst besteht für sie darin, eine Sprache zu finden, die weit genug gefasst ist, um ihre vorab festgelegten Ziele zu erreichen. Aber auch eng genug, um nicht offensichtlich konstruiert zu wirken. Entgegen dem Humbug, den die Originalisten Ihnen weismachen wollen, hatten die Gründerväter keine einheitliche Vision. Madison glaubte, dass sogar die Bedeutung von Wörtern in der Verfassung im Laufe der Zeit unterschiedliche Definitionen erhielt. „Was für eine Verwandlung würde sich im Gesetzbuch vollziehen, wenn alle seine alten Formulierungen in ihrem modernen Sinn verstanden würden“, erklärte er 1824.

Aber es ist leicht genug, historisch klingende Sprache zu einer einzigen, eindeutigen „ursprünglichen“ Bedeutung zu manipulieren. Und dann zu einer Interpretation dieser Bedeutung zu gelangen, die die gewünschten Schlussfolgerungen rechtfertigt. Mit einer Ernsthaftigkeit, die der fundamentalistischen Bibelexegese nicht unähnlich ist, ähnelt dies eher einem Hütchenspiel.

Dobbs-Urteil: Die Abtreibung wird rückgängig gemacht

Solche historischen Verzerrungen und Unwahrheiten bilden beispielsweise den Grundstein für die Entscheidung des Gerichts in der Rechtssache Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, mit der das Urteil Roe v. Wade aufgehoben und der bundesweite Schutz des Rechts auf Abtreibung abgeschafft wurde.

Zu den zentralen Behauptungen in dieser Entscheidung, die von Richter Samuel Alito verfasst wurde, gehörte das, was Alito als „wichtigste historische Tatsache“ bezeichnete. Dass nämlich 28 von 37 Bundesstaaten zum Zeitpunkt der Ratifizierung des 14. Zusatzartikels (der Grundlage für Roe) im Jahr 1868 Abtreibungen während der gesamten Schwangerschaft verboten hatten. Historiker wiesen schnell darauf hin, dass Alitos Behauptung falsch war. Mindestens sieben der 28 Staaten, die er anführte, hatten zwar alle Formen der Abtreibung vollständig verboten. Aber in einigen Fällen waren sie dennoch in irgendeiner Form erlaubt. Roe wurde schließlich 2022 Opfer einer böswilligen „originalistischen“ Geschichtsauffassung. Und Frauen wurde ein Grundrecht auf reproduktive Freiheit und Gesundheit vorenthalten.

Alito ist nicht der Einzige im Obersten Gerichtshof, der die historischen Aufzeichnungen verfälscht. Ein Kritiker stellt fest , dass „die Verfälschung der Vergangenheit zur Förderung seiner ideologischen Agenda zu einem Markenzeichen“ von Richter Clarence Thomas geworden ist. Thomas‘ Mehrheitsentscheidung im Fall New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen hob ein New Yorker Gesetz auf, das Personen zum Erwerb einer uneingeschränkten Lizenz zum Tragen einer versteckten Schusswaffe verpflichtete. Die Verteidigung führte zusammen mit Amicus-Curiae-Schriftsätzen zahlreiche Waffengesetze aus der Zeit des Wiederaufbaus als Präzedenzfälle für das Restriktionsgesetz an. Thomas wies diese als „Ausreißer“ zurück. Und legte weitaus mehr Gewicht darauf, wie englische Bauern im 16. Jahrhundert Waffen trugen. Nun waren englische Wegelagerer des 16. Jahrhunderts offenbar genauso gut als Präzedenzfälle für Originalisten geeignet wie die Verfasser der Verfassung.

Clarence Thomas und die Waffengesetze

Thomas‘ Entscheidung beruhte auf Scalias originalistischer Formulierung im Fall „District of Columbia v. Heller“ aus dem Jahr 2008, in dem er den zweiten Verfassungszusatz, der für Mitglieder von Milizen (heute Nationalgarde) galt, auf ein uneingeschränktes Recht auf Waffenbesitz für jeden Einzelnen ausweitete. Thomas ging jedoch noch weiter. Er behauptete, dass jede Waffenkontrolle auf einer originalistischen Grundlage eine Analogie zu einer Regelung aus der Vergangenheit aufweisen müsse, um gültig zu sein.

In der Rechtssache 303 Creative LLC gegen Elenis zeigte der Oberste Gerichtshof, wie weit er bereit ist, die Tatsachen zu ignorieren, indem er sowohl die jüngste Vergangenheit als auch die Geschichte verfälschte. Das von Richter Gorsuch verfasste Mehrheitsurteil befand, dass eine Hochzeitswebsite-Designerin berechtigt war, ein homosexuelles Paar zu diskriminieren, da das Gesetz des Bundesstaates Colorado, das ihr dies untersagte, gegen ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz verstieß.

Der gesamte Fall war ein Schwindel. Einen Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung des Gerichts berichtete The New Republic , dass die Fakten erfunden waren. Die Designerin war nie gebeten worden, eine „schwule“ Torte zu backen. Die religiöse Rechte hatte die Klage inszeniert, um einen Testfall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Gorsuchs Urteil beruhte unterdessen auf einer weiteren falschen Behauptung. Dass religiöse Äußerungen in der amerikanischen Rechtsordnung seit jeher eine unantastbare Sonderstellung einnehmen. Damit trat er das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat mit Füßen, das Thomas Jefferson und James Madison vehement vertreten hatten. Und das in der „Establishment Clause“ der Verfassung verankert ist, die jegliche staatliche Unterstützung für Religionen verbietet.

Zurückkämpfen

Der Originalismus hat es geschafft, sich auf allen Ebenen des Rechts und der Politik einzuschleichen. Er war in allen Programmen der Republikanischen Partei von 1992 bis 2016 enthalten. Mit Ausnahme von 2004. Mindestens fünf der neun Richter des Obersten Gerichtshofs bekennen sich ausdrücklich dazu, und die übrigen sind verpflichtet, ihn als legitime Rechtstheorie anzuwenden. Durch die Ernennung rechtsgerichteter Richter hat er sich überall durchgesetzt. Von den Berufungsgerichten bis hin zu den staatlichen Gerichten.

Mittlerweile weiß jeder US-Bürger, der sich am gesellschaftlichen Leben beteiligt, über das Projekt 2025 Bescheid. Trotz Trumps lächerlicher Behauptung , er sei nicht an dem Projekt beteiligt und wisse nichts davon, wurden viele der darin beschriebenen wichtigen politischen Maßnahmen entweder bereits seit Januar von der Trump-Regierung umgesetzt. Oder sind in Vorbereitung. Viele der Autoren, die an dem Projekt 2025 mitgewirkt haben, sind Originalisten. Die Spuren des Originalismus sind in diesem Plan überall zu finden, was Sinn ergibt. Das Projekt 2025 zielt darauf ab, das gesamte amerikanische Recht, die Politik und das gesellschaftliche Leben nach einem radikal rechten Muster neu zu gestalten.

Der Originalismus hält nicht, was er verspricht. Und einige Richter versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu bekämpfen. Richterin Beryl Howell, die Vorsitzende Richterin am Bundesberufungsgericht für den District of Columbia, Circuit, verwendete kürzlich originalistische Argumente, um die Einheitsregierungstheorie der Trump-Regierung für ungültig zu erklären. Und stellte damit ironischerweise den Originalismus gegen den Originalismus. Sie schrieb, dass „die Verfasser der Verfassung klar gemacht haben, dass in unserem Regierungssystem niemand König sein soll – auch nicht der Präsident – und zwar nicht nur dem Namen nach“. Und dennoch behauptet Trump, er könne ein Diktator sein. Seine originalistischen Ideologen verleihen ihm weitreichende und unkontrollierte Befugnisse. Die Einheitsregierung.

Der Originalismus als Verfassungsbetrug

Um den Nebel der originalistischen Propaganda zu lichten, die in der Berichterstattung und öffentlichen Debatte allzu oft für bare Münze genommen wird, haben wir 2023 das sogenannte Court of History gegründet, das sich an das höchste Gericht überhaupt wendet. Wir haben den originalistischen Betrug durch Nachrichtenartikel, Webinare und Konferenzen aufgedeckt. Wir haben die heimtückische Verwendung dieser erfundenen Doktrin zur Rechtfertigung einer rechtsextremen Agenda aufgedeckt. Und wir haben die zugrunde liegende theokratische Bewegung des christlichen Nationalismus entlarvt, die den Originalismus für ihre sektenähnlichen Ambitionen instrumentalisiert.

Seit den Wahlen von 2024 haben wir unsere Mission erweitert, um die Illegalitäten und verfassungswidrigen Ausschreitungen des Trump-Regimes anzugehen. Und wir haben unsere Reichweite ausgebaut und sind nun auch als Podcast im Legal AF Network vertreten. Wir glauben, dass der Beginn der Verteidigung der amerikanischen Demokratie darin besteht, furchtlos die katastrophalen Angriffe des Trump-Regimes auf die Verfassungsrechte, die Rechtsstaatlichkeit und eine Regierung, die dem Volk dient, aufzudecken. Es wird noch viel Arbeit nötig sein, bevor der Fluch des Originalismus gebannt ist.

Bizarre Verdrehung der Geschichte

Ausgehend von den äußeren Randgebieten des segregierten Südens und des rechten Radikalismus steht der Originalismus im Zentrum des konservativen Projekts. Der Originalismus ist kein abstraktes Spiel mit juristischen Argumenten. Sondern hat reale und verheerende Folgen. Donald Trump ist zum wichtigsten Vollstrecker ihres Plans geworden, das Projekt 2025 durchzusetzen und die Gerichte mit originalistischen Richtern zu besetzen. Doch während sich die Nation dem 250. Jahrestag der amerikanischen Revolution nähert, können wir nur rätseln, welche bizarre Verdrehung der Geschichte die Originalisten erfinden werden, um ein tyrannisches Regime zu rechtfertigen.

Sean Wilentz, Autor zahlreicher Bücher, darunter „The Rise of American Democracy“, lehrt in Princeton und schreibt regelmäßig für Rolling Stone.

Sidney Blumenthal, ehemaliger Berater von Präsident Bill Clinton im Weißen Haus, ist Journalist und Historiker und Autor einer fortlaufenden Biografie über Abraham Lincoln.

Ray Johns hat zu diesem Artikel recherchiert.