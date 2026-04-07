Wireless-Festivalchef verurteilt Kanye Wests antisemitische Ausbrüche – hält aber am Booking fest

Der Chef des Wireless Festivals hat Kanye Wests Geschichte antisemitischer Äußerungen und seine Lobpreisungen der Nazis verurteilt – hält aber daran fest, den Rapper für die diesjährige Veranstaltung gebucht zu haben.

In einem Statement, das ROLLING STONE vorliegt, appellierte Melvin Benn, Managing Director von Festival Republic, an Kritiker, Ye „Vergebung und Hoffnung“ entgegenzubringen: „Vergebung und Menschen eine zweite Chance zu geben werden zu einer verlorenen Tugend in dieser immer stärker gespaltenen Welt.“

Obwohl West sich zuletzt für sein früheres Verhalten und seine antisemitischen Aussagen entschuldigt hat, zog die Entscheidung von Wireless scharfe Kritik aus der Politik und von Sponsoren nach sich. Der britische Premierminister Keir Starmer und Londons Bürgermeister Sadiq Khan verurteilten das Booking, und die BBC berichtete, einige Minister prüften, ob West überhaupt die Einreisegenehmigung für das Vereinigte Königreich erhalten solle. Darüber hinaus haben Pepsi, Rockstar Energy und der Getränkekonzern Diageo ihre Sponsorenschaften für das Wireless 2026 zurückgezogen.

Benn appelliert an Vergebung

Trotz des Gegenwinds deutete Benns Statement darauf hin, dass Wireless sein Lineup nicht ändern werde. Mit Verweis auf Wests Entschuldigung, in der der Rapper seine antisemitischen Entgleisungen mit seinem Kampf gegen eine bipolare Störung in Verbindung brachte, erklärte Benn, er habe seit 15 Jahren eine Person in seinem Leben, die ebenfalls „an einer psychischen Erkrankung leidet“. Er habe dabei „viele Episoden abscheulichen Verhaltens miterlebt, die ich vergeben und hinter mir lassen musste“.

„Wenn ich es nicht schon vorher war, bin ich in allen Bereichen meines Lebens – auch beruflich – zu einem Menschen der Vergebung und der Hoffnung geworden“, fuhr Benn fort. „Was Ye in der Vergangenheit über Juden und Hitler gesagt hat, ist mir genauso abscheulich wie der jüdischen Gemeinschaft, dem Premierminister und all jenen, die sich dazu geäußert haben – und, wenn man ihm beim Wort nimmt, inzwischen auch Ye selbst.“

Benn argumentierte außerdem, dass Wests Musik nach wie vor in britischen Radiosendern gespielt werde, weiterhin zum Streamen und Herunterladen verfügbar sei und West (zumindest vorerst) noch „das gesetzliche Recht hat, ins Land einzureisen und hier aufzutreten“. Wireless gebe ihm damit „keine Bühne, um Meinungen welcher Art auch immer zu verbreiten, sondern nur, um die Songs zu performen, die derzeit in den Radiosendern und auf den Streamingplattformen unseres Landes laufen und von Millionen gehört und genossen werden“.

Wests bevorstehende Auftritte

Am Ende seines Statements bekräftigte Benn seinen Appell an Verständnis: „Ich würde die Menschen bitten, ihre spontanen Reaktionen des Abscheus angesichts der Aussicht auf seinen Auftritt – wie es auch meine war – zu überdenken und ihm etwas Vergebung und Hoffnung entgegenzubringen, wie ich es beschlossen habe zu tun.“

Ye kehrte zuletzt mit zwei Abenden im SoFi Stadium in Los Angeles auf die Bühne zurück, zeitgleich mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „Bully“. Neben Wireless stehen für ihn weitere Shows in Indien, der Türkei und mehreren europäischen Großstädten auf dem Programm.