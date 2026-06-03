WM 2026: Türkei spielt um 4 Uhr morgens – der Ohropax-Guide für Deutschland

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür, und die Sportfreunde Stiller bringen ein neues Album heraus. Weht da ein Hauch 2006er-Nostalgie durch Deutschland? Kurze Antwort: Nein.

Dennoch wollen wir sehen, wie Julian Nagelsmann es schafft, Deniz Undav möglichst wenig Spielzeit zu bieten. Und falls Deutschland wider Erwarten gegen den Angstgegner Curaçao gewinnen sollte – ja, dann steht ein mächtiger Autokorso an. Schließlich lässt sich die deutsche Leitkultur ja sonst nirgends so zuverlässig ausleben: Fähnchen am Opel Corsa und ordentlich gegen den Takt den Deutschland-Schlachtruf hupen. Zum Glück sind unsere Anstoßzeiten einigermaßen human, sodass wir uns nach den Strapazen gemütlich ins Bett kuscheln können, um morgens wieder fit beim 9-to-5-Job Däumchen zu drehen.

Dabei vergisst man jedoch einen entscheidenden Punkt: die anderen Nationalitäten. Denn während die FIFA so nett war, die deutschen Spiele an die mitteleuropäische Zeit anzupassen, darf sich die Türkei auf Anstoßzeiten von 4:00, 5:00 und 6:00 Uhr freuen. Der Autokorso als ungewollter Wecker rückt damit in greifbare Nähe. Da 48 Nationen und eine breite Demographie in Deutschland vertreten sind, folgt hier der Ohropax-Guide für die WM 2026.

Wann klingeln die Nachbarn?

Dank Anstoßzeiten zwischen 18:00 und 6:00 Uhr kann man nie sicher sein, wann der nächste Jubelruf erschallt. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, einmal bei den Nachbarn nachzufragen, welche Nation sie unterstützen. Wer das zu aufwendig findet, bekommt hier einige demographische Fakten gepaart mit den WM-Spielen.

Die Nummer 1 unter den Ohropax-Pflicht-Nationen ist die Türkei. Mit 1.520.400 in Deutschland lebenden Türken werden die drei Spiele am frühen Morgen zu Quasi-Heimspielen. Die Arda-Güler-Rufe hallen schon jetzt aus der Zukunft durch die Straßen Berlins. Die Gegner heißen:

Australien – 14.6. / 6:00 Uhr

Paraguay – 20.6. / 5:00 Uhr

USA – 26.6. / 4:00 Uhr

Also entweder früh aufstehen und Kaffee statt Bier trinken – oder neue Noise-Cancelling-Kopfhörer bestellen. Doch neben der Türkei ist auch Kroatien stark in Deutschland vertreten. Den 413.480 Kroaten verdanken wir weitere Nachtschichten:

England – 17.6. / 22:00 Uhr

Panama – 24.6. / 1:00 Uhr

Ghana – 27.6. / 23:00 Uhr

Der Ohropax Guide

Harmlos wirkende Anstoßzeiten wie 23:00 Uhr können die Augenringe trotzdem vergrößern. Denn die Spiele werden zusätzlich zu den 90 Spielminuten alle 22 Minuten für eine verpflichtende Trinkpause unterbrochen. Sollten die Temperaturen in Mexiko weiter steigen, kann es zu weiteren Unterbrechungen kommen – was eine Übertragungszeit von bis zu 2,5 Stunden bedeuten kann. Auch Irak, Spanien und Österreich trumpfen mit ungünstigen Anstoßzeiten auf, was uns zum folgenden Oropax-Kalender führt. Zu sehen sind die bevölkerungsreichsten Top-5-Nationen, die in Deutschland leben und an der WM teilnehmen. Spielen diese Nationen erst nach 23:00 Uhr, fallen sie in den Ohropax-Risikozeitraum.

Wer sich entschließt, diese WM nicht zu verfolgen – schließlich schaffen es nach Russland und Katar nun auch die USA, die Boykott-Stimmen lauter werden zu lassen –, kann sich in vier Jahren auf eine WM in Marokko, Spanien und Portugal freuen. Bis dahin heißt es: Kalender checken und Ohropax auffüllen.