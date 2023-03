Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.

Am 24. Februar fand das von den Toten Hosen organisierte Benefizkonzert „Drei Akkorde für deine Spende“ statt. Mit dabei waren Thees Uhlmann und die Donots. Ziel der Aktion war, die von den Erdbeben und der Türkei und Syrien Betroffenen zu unterstützen.

Bis zum 2. März waren über 1,6 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Zu diesem Zeitpunkt entschieden die Hosen dann, noch einmal nachzulegen. Sie verkauften singnierte Poster der Veranstaltung, eine Reihe beim Konzert verwandter Memorabilie wurde versteigert. Darunter auch die Gitarre Michael „Breiti“ Breitkopfs. Mit dem Ende der Auktionswelle beenden sie nun auch diesen Teil ihrer Aktion und bedanken sich bei Untersützer:innen für insgesamt über 2 Millionen Euro. Allein während der Auktionen seien noch einmal 50.000 Euro auf einen Schlag zusammengekommen.

Die Toten Hosen: Schaut weiter hin!

Die Gelder wurden an das Deutsche Rote Kreuz e.V., Medico International und Ärzte ohne Grenzen e.V. weitergeleitet. In ihrem Posting macht die Band außerdem darauf aufmerksam, dass die Situation vor Ort, trotz abnehmender Relevanz in der medialen Aufarbeitung, weiterhin ernst ist.

Durch die starken Beben im Süden der Türkei und Norden Syriens an und nach dem 6. Februar sind insgesamt über 56.000 Menschen ums Leben gekommen. Es wurden 111.000 Verletzte registriert. Einer frühen Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach könnten von den Folgen mittel- und langfristig bis zu 26 Millionen Menschen betroffen sein.