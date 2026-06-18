Was tun Stars, wenn sie während WM-Spielen live auftreten?

Der Sommer ist da und einmal mehr steht die Festivalsaison vor der Tür. Schon seit Wochen freuen sich viele Freundesgruppen in Deutschland darauf, ihren Lieblingsacts unter freiem Himmel zu feiern. Blöd nur, dass keiner beim Buchen der Tickets an die WM gedacht hat. Na toll. Während Guns N´Roses den ersten Power Chord auf der Gitarre anschlagen, lässt Thomas Müller sein Magenta-Mikro liegen und schießt uns mit der linken Arschbacke ins Sechzehntelfinale – und du hast die Haare von irgendeinem headbangenden Metallfan im Gesicht. Aber was kann man tun, wenn die FOMO reinkickt und man zwischen Bier in der einen Hand und Handy-Livestream in der anderen auch noch Helene Fischer über sich hinwegschweben sehen will, ohne dabei die Bratwurst im Mund fallen zu lassen? Gemach, gemach – es gibt Lösungen.

Dass Konzerte und Festivals gelegentlich mit interessanten Fußballspielen kollidieren, ist keineswegs neu. Bei der WM 2026 sorgen vor allem die Spielzeiten dafür, dass deutsche Spiele zur Konzert-Primetime laufen. Einen kompletten Guide aller Kollisionen findet ihr hier.

Toransagen live vom Bühnenrand

Doch nicht überall muss ein Handy zwischen Menschenmassen für Torankündigungen herhalten. So verkündete Olivia Dean am 17. Juni in Paris das Tor von Kane für England lautstark während ihres Konzerts. Ähnliche Momente könnten es auch beim The-Cure-Konzert in der Berliner Wuhlheide vom 10. bis 12. Juli geben, denn ausgerechnet dann findet das Viertelfinale-Fenster (10./11.) statt. Robert Smith ist bekennender Fan der englischen Nationalmannschaft und hatte in der Vergangenheit selbst Konzerte in die Lücken von WM-Spielen gelegt, „damit er nichts verpasst“. Im Viertelfinale könnte dann ausgerechnet England gegen Deutschland spielen, sollten sich beide Teams bis dahin durchbeißen.

Live-Übertragungen auf dem Festival-Gelände

Nicht nur Bühnenansagen können euch über die Spiele informieren – auch Live-Übertragungen sind auf so manchem Festival geplant. Das Campus Festival Bielefeld (19.–21.6.) wird vor der Electro-Stage die WM auf einer Großleinwand zeigen. Auch das Westcoast-Festival in Frankfurt lässt am 20.6. parallel das DFB-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste laufen. Bisher haben die zwei größten anstehenden Festivals – das Hurricane und das Southside (19.–21.6.) – noch keine Infos über eine mögliche Übertragung des zweiten deutschen Gruppenspiels gegeben. Um ganz sicherzugehen, einfach einen Beamer mitnehmen und die Zeltwand des Nachbarn als Leinwand benutzen.