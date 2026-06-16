Der kostenlose WM-Stream für Sportwetten-Fans

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Wer 2026 in Deutschland alle WM-Spiele sehen will, muss den Telekom-Streamingdienst Magenta TV einschalten. Dort gibt es alle 106 Spiele der WM mit prominenter Besetzung. Neben Thomas Müller und Jürgen Klopp hält auch Tom Kaulitz sein Gesicht für die Kameras hin. Ein All-inclusive-WM-Paket für 11 Euro monatlich – falls man sich spontan entscheidet, die Spiele flexibel verfolgen zu wollen. Was aber auch geht: Die 11 Euro in Sportwetten investieren, möglicherweise noch reicher werden und trotzdem alle Spiele sehen.

Tipicos Rechte-Coup

Am 30. April 2026 verschickt Tipico eine Pressemitteilung: Wir übertragen alle Spiele der WM. Der Sportwettenanbieter arbeitete an seinem ganz eigenen Rechte-Coup. Denn Nutzer können alle Spiele direkt beim Wettanbieter verfolgen. Voraussetzung ist ein verifiziertes Konto und eine platzierte Wette innerhalb der letzten 24 Stunden oder mindestens 0,01 Euro Guthaben. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 Euro – das Geld ist ja schließlich nicht weg. Ein paar Tipps darauf, dass Leroy Sané zwei Großchancen vergibt, und schwupps könnte das Geld vervielfacht sein. Das freut das deutsche Fußballfan-Herz mit Hang zur Spielsucht. Doch wie ist das möglich? Wie konnte Tipico die Rechte sichern?

Die Antwort steht im Stats-Perform-Vertrag mit der FIFA. Stats Perform ist ein britisches Sport-KI- und Datenunternehmen. Wer schon einmal auf kicker.de eine xG-Statistik gelesen oder bei Tipico beobachtet hat, wie sich eine Live-Quote für den Deutschland-Sieg verändert, hatte bereits indirekt mit diesem Unternehmen zu tun. Eben jene Firma wurde von der FIFA zum weltweit ersten offiziellen Anbieter von Wettdaten- und Streaming-Rechten ernannt – einschließlich exklusiver Rechte für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Und Stats Perform liefert Tipico nicht nur die Echtzeit-Daten für die Sportwetten, sondern auch die gesamten Streams.

Streaming mit Einschränkungen

Wer sich nun über seine extra für die WM angeeignete, solide Spielsucht ärgert, kann sich beruhigen. Ja, alle Spiele werden übertragen – aber mit Einschränkungen. Die Darstellung der Streams ist technisch begrenzt: Die Bildgröße ist nicht füllend und die Bildqualität reduziert. Zudem begleiten Pop-ups mit Spielfakten das Geschehen, was eine entspannte Fußballnacht nicht gerade begünstigt. Trotzdem werden alle Spiele gezeigt. Wer also einen Laptop bedienen kann und sich die restlichen 44 nicht öffentlich-rechtlich übertragenen Spiele in minderer Qualität ansehen möchte, kann auf Tipico zurückgreifen.