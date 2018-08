„Wo ist Izzy?“: Petition gestartet, um ehemaliges Guns-N‘-Roses-Mitglied wieder auf die Bühne zu holen

Slash hat in einem Interview nun endgültig bestätigt, dass mit neuem Material von Guns N'Roses zu rechnen ist. Dann könnte es auch gleich mit einer Tour weitergehen.

Im einem Gespräch mit dem „Classic Rock Magazin“ hat Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash nun wohl endlich ausgesprochen, was bereits die Spatzen von den Dächern pfiffen: Frontmann Axl Rose arbeitet inzwischen längst an neuen Songs. Möglich ist das natürlich nur, weil sich die Band im vergangenen Jahr noch einmal zusammenraufte und mit ihrem (nahezu vollständigen) klassischen Line-Up auf Tour ging, um die Rock-Rente noch etwas aufzubessern. Für viele waren es die besten Shows der vergangenen Jahre, manche hatten natürlich trotzdem etwas auszusetzen. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte Slash erst einmal vieldeutig über neues Material. „Ich meine, ich wage keinen Blick in die…