Guns N‘ Roses in Berlin: Tickets, Setlist und Anfahrt

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Zwei Nächte lang Hardrock in der Uber Arena: Guns N‘ Roses bringen Rock-Geschichte nach Berlin. Am 23. und 25. Juni spielt die US-amerikanische Band zwei Deutschlandkonzerte. Alle Infos zu Anfahrt, Ticketpreisen und potenzieller Setlist gibt es hier.

Die Rock-Legenden wurden 2021 in die Rock and Roll Hall of Fame berufen. Diese Ehrung versah die goldenen Verkaufszahlen mit einem offiziellen Titel. Ihr Debütalbum „Appetite for Destruction“ wurde über 30 Millionen Mal verkauft – damit zählt es zu den erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Die Band, die 1985 in Los Angeles gegründet wurde, beglückt nun die deutsche Hauptstadt mit ihrem Besuch.

Anfahrt

Die Uber Arena empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten rund um die Veranstaltungslocation gibt. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann aus der Innenstadt der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz folgen. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin. Dabei lohnt es sich, genügend Zeitpuffer einzuplanen, falls der Berliner Verkehr die Ankunft verzögert. Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus „Arena“ und im Parkhaus der East-Side-Mall –beide in der Helen-Ernst-Straße– sowie im Parkhaus „Plaza“ am Uber Platz.

Empfohlen ist die Anreise mit dem ÖPNV. Besonders bietet sich die Bahnstation Warschauer Straße an, die etwa fünf Minuten von der Konzertlocation entfernt liegt und zahlreiche Anschlüsse bietet: Die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 und S75 verkehren hier ebenso wie die U1 und U3. Zudem halten die Buslinien 300 und 347, der Nachtbus N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13 an der Haltestelle.

Eine weitere Option ist die Anreise über den Ostbahnhof, von dem die Uber Arena rund zwölf Minuten entfernt ist. Der Ostbahnhof wird von den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 bedient, zudem halten hier mehrere Regional- und Fernverkehrszüge. Im Busverkehr fahren die Linien 140, 142, 147, 240, 248 und 347 sowie der Nachtbus N40 den Ostbahnhof an.

Da beide Konzerte unter der Woche stattfinden, fahren die letzten regulären Bahnen bis etwa 0:30 Uhr – danach verkehren nur noch die Nachtbusse.

Tickets

Die Konzerte sind bisher nicht ausverkauft. Für das Konzert am Dienstag sind Tickets ab 115 Euro erhältlich. Am Donnerstag liegen die günstigsten Tickets bei 123 Euro. In vielen Kategorien finden sich zudem noch Resale-Angebote auf Ticketmaster und FanSale.

Setlist und Zeiten

Einlass in die Uber Arena ist ab 17 Uhr, Konzertbeginn ist für 18:30 Uhr angesetzt. Als Support-Act spielen Mammoth, eine US-amerikanische Band, die mit ihrem Song „Distance“ bereits für einen Grammy nominiert wurde.

Auf ihren bisherigen Europa-Konzerten spielten Guns N‘ Roses eine Setlist, die zwar zum Großteil einheitlich blieb, jedoch in der Reihenfolge leicht rotierte und einzelne Songs sowie Cover-Versionen austauschte. So entsteht ein abwechslungsreicher Rhythmus zwischen den einzelnen Tour-Stopps. Was die beiden Berlin-Shows bereithalten, bleibt damit noch offen. Als Vergleich dient die vollständige Setlist aus Dublin vom 10. Juni:

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

It’s So Easy

Chinese Democracy

Mr. Brownstone

Live and Let Die (Wings Cover)

Yesterdays

Nothin‘

You Could Be Mine

Slither (Velvet Revolver Cover)

Estranged

Absurd

Double Talkin‘ Jive

Bad Apples

Dead Horse

Rocket Queen

Atlas

Thunder and Lightning (Thin Lizzy Cover)

Knockin‘ on Heaven’s Door (Bob Dylan Cover)

Civil War

Slash Guitar Solo

Sweet Child o‘ Mine

November Rain

This I Love

Think About You

Nightrain

Paradise City