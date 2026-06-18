Guns N‘ Roses in Berlin: Tickets, Setlist und Anfahrt
Guns N' Roses spielen zwei Konzerte in der Berliner Uber Arena. Alle Infos zu Ticketpreisen, ÖPNV-Anreise und der erwarteten Setlist gibt es hier im Überblick.
Zwei Nächte lang Hardrock in der Uber Arena: Guns N‘ Roses bringen Rock-Geschichte nach Berlin. Am 23. und 25. Juni spielt die US-amerikanische Band zwei Deutschlandkonzerte. Alle Infos zu Anfahrt, Ticketpreisen und potenzieller Setlist gibt es hier.
Die Rock-Legenden wurden 2021 in die Rock and Roll Hall of Fame berufen. Diese Ehrung versah die goldenen Verkaufszahlen mit einem offiziellen Titel. Ihr Debütalbum „Appetite for Destruction“ wurde über 30 Millionen Mal verkauft – damit zählt es zu den erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Die Band, die 1985 in Los Angeles gegründet wurde, beglückt nun die deutsche Hauptstadt mit ihrem Besuch.
Anfahrt
Die Uber Arena empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten rund um die Veranstaltungslocation gibt. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann aus der Innenstadt der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz folgen. Die Adresse für Navigationsgeräte lautet Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin. Dabei lohnt es sich, genügend Zeitpuffer einzuplanen, falls der Berliner Verkehr die Ankunft verzögert. Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus „Arena“ und im Parkhaus der East-Side-Mall –beide in der Helen-Ernst-Straße– sowie im Parkhaus „Plaza“ am Uber Platz.
Empfohlen ist die Anreise mit dem ÖPNV. Besonders bietet sich die Bahnstation Warschauer Straße an, die etwa fünf Minuten von der Konzertlocation entfernt liegt und zahlreiche Anschlüsse bietet: Die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 und S75 verkehren hier ebenso wie die U1 und U3. Zudem halten die Buslinien 300 und 347, der Nachtbus N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13 an der Haltestelle.
Eine weitere Option ist die Anreise über den Ostbahnhof, von dem die Uber Arena rund zwölf Minuten entfernt ist. Der Ostbahnhof wird von den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 bedient, zudem halten hier mehrere Regional- und Fernverkehrszüge. Im Busverkehr fahren die Linien 140, 142, 147, 240, 248 und 347 sowie der Nachtbus N40 den Ostbahnhof an.
Da beide Konzerte unter der Woche stattfinden, fahren die letzten regulären Bahnen bis etwa 0:30 Uhr – danach verkehren nur noch die Nachtbusse.
Tickets
Die Konzerte sind bisher nicht ausverkauft. Für das Konzert am Dienstag sind Tickets ab 115 Euro erhältlich. Am Donnerstag liegen die günstigsten Tickets bei 123 Euro. In vielen Kategorien finden sich zudem noch Resale-Angebote auf Ticketmaster und FanSale.
Setlist und Zeiten
Einlass in die Uber Arena ist ab 17 Uhr, Konzertbeginn ist für 18:30 Uhr angesetzt. Als Support-Act spielen Mammoth, eine US-amerikanische Band, die mit ihrem Song „Distance“ bereits für einen Grammy nominiert wurde.
Auf ihren bisherigen Europa-Konzerten spielten Guns N‘ Roses eine Setlist, die zwar zum Großteil einheitlich blieb, jedoch in der Reihenfolge leicht rotierte und einzelne Songs sowie Cover-Versionen austauschte. So entsteht ein abwechslungsreicher Rhythmus zwischen den einzelnen Tour-Stopps. Was die beiden Berlin-Shows bereithalten, bleibt damit noch offen. Als Vergleich dient die vollständige Setlist aus Dublin vom 10. Juni:
- Welcome to the Jungle
- Bad Obsession
- It’s So Easy
- Chinese Democracy
- Mr. Brownstone
- Live and Let Die (Wings Cover)
- Yesterdays
- Nothin‘
- You Could Be Mine
- Slither (Velvet Revolver Cover)
- Estranged
- Absurd
- Double Talkin‘ Jive
- Bad Apples
- Dead Horse
- Rocket Queen
- Atlas
- Thunder and Lightning (Thin Lizzy Cover)
- Knockin‘ on Heaven’s Door (Bob Dylan Cover)
- Civil War
- Slash Guitar Solo
- Sweet Child o‘ Mine
- November Rain
- This I Love
- Think About You
- Nightrain
- Paradise City
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