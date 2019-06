Wohnen wie Iron Man: Diesen Drehort aus „Avengers: Endgame“ kann man mieten

Der Marvel-Bombast ließ die Konkurrenz alt aussehen und knackte einen Tag nach seiner Veröffentlichung sämtliche Rekorde an der Kinokasse. Bislang spielte der Mega-Blockbuster weltweit 1,2 Milliarden US-Dollar ein.

Iron Man & Co. verabschieden sich in „Avengers: Endgame“ mit einem großen Rekord-Knall: Dem Marvel-Blockbuster ist mit 1,2 Milliarden US-Dollar an der Kinokasse das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten gelungen – so der Disney-Konzern in einer Mitteilung. Den bisherigen Rekord hatte der Vorgänger der Marvel-Reihe „Avengers: Infinity War“ mit 630 Millionen Dollar gehalten. Noch vor „Fast & Furious 8“ und „Star Wars Episode 7“. Allein in den USA und Kanada spielte der dreistündige Mega-Blockbuster bisher 350 Millionen Dollar ein. Das Fantasy-Phänomen hätte auch unter anderem in China, Brasilien und weiteren Ländern Rekorde gebrochen. In Deutschland hätten laut Disney am ersten Tag…