Sam Cookes Enkelinnen kündigen ihr Daptone-Debüt mit „If I Let You“ an

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Wenn eine Gruppe namens The Womack Sisters ein Throwback-Soul-Album ankündigt, müssen sie sich zunächst mit ihrem eigenen Erbe auseinandersetzen. Zeimani, Kucha und BG Womack sind die Töchter von Linda und Cecil Womack, die in den Achtzigern R&B-Platten veröffentlichten. Ihr Großvater – Lindas Vater – ist Sam Cooke. Und ihr Onkel ist Cecils älterer Bruder, R&B-Legende Bobby Womack.

Im August erscheint das selbstbetitelte Debütalbum des Trios, „The Womack Sisters“, bei Daptone Records. Wer das Label kennt, wird die vielschichtigen Harmonien und die Vintage-Arrangements sofort wiedererkennen, die auch durch „If I Let You“ ziehen – die neue Single der Gruppe, die heute (8. Juli) erscheint. Der schwungvolle Soul-Pop-Track setzt mit einer treibenden Orgel ein und kreist um das Thema, sich überstürzt in die Liebe zu stürzen.

„Dieser Song erinnert mich an eine Zeit, in der ich mich wegen einer Anziehung zu schnell auf die Liebe eingelassen habe: zu wenig Fragen gestellt, mir selbst nicht treu geblieben, mich unter Wert verkauft“, sagte Kucha Womack in einem Statement. „Für uns ist er eine Erinnerung daran, sich Zeit zu lassen, wenn man die Liebe sucht – und erst herauszufinden, mit wem man es wirklich zu tun hat.“

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Zwischen Erbe und Aufbruch

The Womack Sisters sind in Los Angeles ansässig und suchen seit einigen Jahren nach ihrem Durchbruch. Vor dem Debütalbum veröffentlichten sie 2022 die EP „Legacy“. Im Vergleich zu den bisherigen Kostproben des kommenden Daptone-Albums war „Legacy“ ein deutlich zeitgemäßerer Ansatz an R&B – auch wenn er eine Interpretation von Cookes unsterblichem „A Change Is Gonna Come“ enthielt.

Mit ihrem retro-gefärbten Debüt im Rücken bereitet sich die Gruppe nun auf einen großen Sommer und Herbst vor. Wer einen Hinweis braucht, wohin ihr neuer Sound sie führt: In der Nacht der Albumveröffentlichung – dem 14. August – treten sie in der Hollywood Bowl auf und eröffnen dort den Abend für niemand anderen als Al Green.