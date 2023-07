Taylor Swift performt live mit HAIM „no body, no crime“ (Video)

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, Mat Hayward/TAS23. All rights reserved.

Aktuell ist Taylor Swift im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ in den USA unterwegs. Dafür reist sie durch ganz Nordamerika und tritt in den größten Stadien des Landes auf. Am Wochenende vom 22. und 23. Juli stand sie nun auf der Bühne des Lumen Field Stadions in Seattle und sorgte dort für eine besonderes Erlebnis mithilfe einer gemeinsamen Performance mit den HAIM-Geschwistern.

Swifts Show ihrer derzeitigen Tournee ist in zehn Akte unterteilt. Die Setlist beinhaltet 44 Tracks aus ihrer gesamten Schaffensphase. Jeder der zehn Parts ist an ein Studioalbum der Singer-Songwriterin angelehnt. Während des dritte Aktes des Seattle-Gigs, in dem sie Songs aus ihrem neunten Studioalbum „Evermore“ von 2020 performte, überraschte Swift ihr Publikum mit einem Gastauftritt der US-amerikanischen Rockband HAIM, die momentan auch als Support-Act mit der 33-Jährigen dabei sind. Gemeinsam sangen sie „no body, no crime“. Auch bei ihren weiteren USA-Terminen, werden HAIM mit Taylor Swift auftreten.

Hier ein Ausschnitt des Auftrittes von Taylor Swift und HAIM:

HAIM ist ein Pop-Rock-Band aus Los Angeles, die aus den drei Schwester Danielle, Alana und Este Haim besteht. Ihr erstes Studioalbum „Days Are Gone“ erschien im Jahr 2013. 2020 veröffentlichten ihr aktuelles Album „Women in Music Pt. III“.

Nicht nur beruflich ist das Trio mit Taylor Swift verbandelt, sondern auch privat. Die vier verbindet eine jahrelange Freundschaft. Bereits 2022 standen sie gemeinsam auf der Bühne. Im Juli 2022 performten sie gemeinsam den Song „Gasoline“ in der Londoner O2 Arena im Zuge ihrer Tour „One More HAIM“.

Haim und Taylor Swift singen gemeinsam „Gasoline“ in London: