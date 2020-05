Anfang der 1990er brachten die Scorpions ihren Welthit „Wind of Change“ heraus. Ein neuer Enthüllungs-Podcast geht der Entstehungsgeschichte der Power-Ballade auf die Spur und beleuchtet dabei die Frage, inwieweit die C.I.A. ihre Hände im Spiel gehabt haben kann.

Inwiefern hat die C.I.A. mit dem Scorpions-Song „Wind of Change“ von 1990 zu tun? Diese Frage steht im Zentrum einer neuen Spotify-Podcast-Serie, die am 11. Mai 2020 anläuft. Die achtteilige Dokumentationsreihe, die in Zusammenarbeit von Spotify, Crooked Media und Pineapple Street Studios entstand, wird dem New Yorker Enthüllungsjournalisten Patrick Radden Keefe dabei folgen, wie er versucht einem bestimmten Gerücht rund um den Scorpions-Hit „Wind of Change“ auf den Grund zu gehen. Einer „geheimen Quelle der CIA“ zu Folge, soll das Lied angeblich aus der Hand der C.I.A. stammen. Aufgenommen wurde „Wind of Change“ von den Scorpions Anfang der 1990er Jahre.…