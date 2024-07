Wunderhorse neuster Song ist Teil des kommende Albums „Midas“, das am 30. August erscheint und bereits vorbestellt werden kann. „Silver“ wurde schon lange vor dem Titeltrack „Midas“ konzipiert und hätte es fast nicht auf das Album geschafft. Erst während der Aufnahmen im Pachyderm Studio, wo auch Nirvanas „In Utero“ und PJ Harveys „Rid Of Me“ entstanden sind, entschied die Band, den Song in seiner Essenz zu belassen und zu vervollständigen. Die Songs „July“ und „Midas“, ebenfalls Teil des neuen Album, wurden bereits im Voraus veröffentlicht.

„Silver“ wird von einem Musikvideo begleitet, das in Schwarz-Weiß gedreht wurde und einen 90er-Jahre-Charme versprüht. Die Single fügt sich perfekt in die Liste der bisherigen Erfolge von Wunderhorse ein, die mit ihrem Debütalbum „Cub“ und dessen psychodelischen Nummern und scharfen Grunge-Refrains bereits eine große Fangemeinde gewonnen haben.

Wie „Silver“ die inneren Kämpfe von Jacob Slater widerspiegelt

Frontmann Jacob Slater erklärt: „Der Song handelt von der hässlichen Seite in dir, die du versuchst, geheim zu halten, aber du weißt, dass sie da ist, weil sie dir manchmal eine Gänsehaut verursacht. Sie bringt dich weiter, aber macht dich dabei kaputt. Jeder hat Elemente in sich, die er lieber nicht zugeben möchte oder die er wegschließt und nie ansieht. Darum geht es in Silver. Irgendwie.“

Jacob Slater, der ehemalige Frontmann der Punkband „Dead Pretties“, zog sich nach Cornwall zurück, um sich von den Strapazen seiner früheren Karriere zu erholen. Als Surflehrer an der Südwestküste Großbritanniens fand er seine Leidenschaft für das Songwriting wieder und gründete schließlich Wunderhorse. Diese introspektiven, durchdachten Kompositionen bilden das Fundament der Band.

Von Kneipen zu großen Bühnen

Das Jahr 2023 war ein großer Erfolg für Wunderhorse. Das Debütalbum „Cub“ hat in den letzten 18 Monaten ein Eigenleben entwickelt und die Band von kleinen Auftritten in Kneipen zu großen Bühnen wie dem Woodsies-Zelt in Glastonbury und dem O2 Forum in Kentish Town geführt. Während dieser Tournee formierten sich Jacob Slater und seine Bandkollegen – Gitarrist Harry Fowler, Schlagzeuger Jamie Staples und Bassist Peter Woodin – zu einer festen Einheit und ließen die Soloära von Wunderhorse hinter sich.

Fans haben die Gelegenheit, Wunderhorse live zu erleben, wenn sie im November (2024) als Support für die irische Post-Punk-Band Fontaines D.C. auftreten.