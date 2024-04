„Romance“, das neue Album von Fontaines D.C., erscheint am 23. August. Jetzt kündigte die Post-Punk-Band auch eine begleitende Tour inklusive vier Stopps in Deutschland an. Als Support ist die englische Gruppe Wunderhorse mit dabei.

Im Zuge der Albumankündigung gab es auch schon einen Vorgeschmack mit der ersten Single „Starburster“. Der Track bringt Post-Punk und Hip-Hop zusammen und schlägt somit hörbar eine neue musikalische Richtung Band ein.

Mit ihrem 2021er Album „A Hero’s Death“ waren die fünf Musiker für einen Grammy nominiert und nahmen vergangenes Jahr einen BRIT Award als „Beste Internationale Gruppe“ mit nach Hause. 2023 konnten sich Fans außerdem über das erste Solo-Album von Fontaines-Sänger Grian Chatten freuen.

Hier in „Starburster“ reinhören:

Im November kommt die irische Band für vier Termine nach Deutschland und wird Konzerte in München, Berlin, Hamburg und Köln spielen. Außerdem wird die Gruppe beim Hurricane und Southside Festival zu sehen sein.

Fountaines D.C. auf Tour 2024: Tickets

Die Tickets für die Konzerte sind ab Donnerstag, dem 02. Mai um 10 Uhr im exklusiven Eventim-Pre-Sale erhältlich, der allgemeine Vorverkauf startet einen Tag später, am 03. Mai um 10 Uhr.

Fountaines D.C. auf Tour 2024: Termine