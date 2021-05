Xavier Naidoo: Neues Video deutet Anschlag auf Impfzentrum an

Aufgrund der großen Nachfrage setzen die Broilers ein zweites Konzert in der Berliner Waldbühne an.

Die Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers stieg mit ihrem neuen Album „Puro Amor“ im April 2021 auf Platz eins der deutschen Vinyl-Charts ein. Aufgrund der Nachfrage nach ihren Konzerten setzen die fünf nun einen zweiten Auftritt in der Berliner Waldbühne an, der Vorverkauf startet am 12.05.2021 um 11.00 Uhr. Broilers Open Airs 2022: Tour „Alles wird wieder okay“ Wegen der aktuellen Pandemielage müssen alle für 2021 geplanten Konzerte nun endgültig verschoben werden. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Die neuen Termine stehen schon fest: 11.06.2022 Rostock, IGA Park 09.07.2022 Essen, Stadion 21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer - Ausverkauft 23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark…