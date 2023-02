„You Can Have Her“: Letzte Aufnahme von Burt Bacharach und Elvis Costello

Burt Bacharach und Elvis Costello treten gemeinsam in der Royal Festival Hall in London auf, 1998.

Der Song „You Can Have Her“ von Elvis Costello und Burt Bacharach wurde kurz nach dem Tod des 94-jährigen Komponisten veröffentlicht. Der Titel wurde bereits 2010 geschrieben, jedoch erst 2021 mit einen Orchester in den Capitol Studios eingespielt. Die Aufnahmesession war wahrscheinlich Bacharachs letzte.

„You Can Have Her“ blieb bisher weitestgehend unbemerkt, da sich die Plattenfirma entschied, aus Rücksicht auf die um Bacharach Trauernden auf Pressemitteilungen zu verzichten. Der Musiker starb am 8. Februar, sein Ableben wurde am Tag darauf öffentlich – wenige Stunden bevor „You Can Have Her“ online gestellt wurde.

Und noch ein unveröffentlichter gemeinsamer Song

Das Lied verweist auf die Box „The Songs of Bacharach and Costello“, die am 3. März erscheint. Darauf wird ein weiterer bisher unveröffentlichter Song zu hören sein: „Look Up Again“. Die beiden Tracks wurden ursprünglich für ein geplantes jedoch nicht realisiertes Broadway-Musical geschrieben. Als Name für das Stück diente das von Bacharach und Costello veröffentlichte Meisterwerk „Painted Form Memory“ aus dem Jahr 1998.

Costello schreibt über „You Can Have Her“: „Das Lied wurde für eine Nebenfigur in der Show geschrieben. Eine reiche Geschäftsfrau, die Geliebte, bei der unser sprunghafter Protagonist Zuflucht suchte, als die Geschichte begann. Die genaue Beziehung des Liedes zur Handlung ist für mich jetzt weniger wichtig, denn es könnte jeder sein, der seine Ablehnung und seinen verletzten Stolz verbergen will, indem er seine ehemaligen Geliebten niedermacht und dabei die Schwäche erkennen lässt, in die ihn die Besessenheit angesichts der zufälligen Grausamkeit der Jugend getrieben hat.“