Young Thug: Tickets und Termin für Deutschlandtour

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Young Thug geht auf Tour – und er nimmt seine YSL-Records-Signees gleich mit. Unter dem Namen „The New Generation“-Tour wird er gemeinsam mit Tezzus, 1300saint, Iyrus, Yume, Biggs, Unky und Diamond* auf der Bühne stehen. Nav ist als Special Guest für die nordamerikanischen Dates dabei.

Die Tour startet am 1. September in Rogers, Arkansas im Walmart AMP. Von dort geht es durch den Mittleren Westen mit Stopps in Minneapolis und Chicago, bevor die Ostküste mit Shows in Boston, New York und Washington, D.C. drankommt. Anschließend führt der Weg nach Süden und dann in den Westen, ehe die Tour im Oktober nach Europa überquert. Abschluss ist am 24. Oktober in Paris in der Adidas Arena. Ticket-Infos gibt es auf der offiziellen Tour-Website.

Es ist Young Thugs erste Headlining-Tour seit 2019 – auch wenn er seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis 2024, nach einem Deal in seinem langjährigen Racketeering-Conspiracy-Verfahren, bereits vereinzelt aufgetreten ist. Vergangenes Jahr kehrte er nach seiner Verhaftung 2022 erstmals wieder auf die Bühne zurück und performte beim Summer Smash in Bridgeview, Illinois. Im April stand er dann beim Coachella auf der Bühne.

Album-Pläne auf Eis

Anfang des Jahres hatte Young Thug angekündigt, sein nächstes Album „DBC“ – kurz für Day Before Coachella – zu nennen. Als das Festival-Wochenende dann tatsächlich begann, schien das Projekt allerdings vom Tisch zu sein. „DBC“ hätte Young Thugs jährliche Album-Streak fortgeführt, die 2023 mit „Business Is Business“ ihren Anfang nahm. „Slime Season“ und „Slime Season 2“ erschienen beide 2024, gefolgt von „UY SCUTI“ im Jahr 2025.

„The New Generation“-Tour – Europa-Termine

14. Okt. Amsterdam, Niederlande @ AFAS Live

17. Okt. Düsseldorf, Deutschland @ PSD Bank Dome

21. Okt. Łódź, Polen @ Atlas Arena

24. Okt. Paris, Frankreich @ Adidas Arena

Einige exklusive Presales starten bereits am Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 10 Uhr. Der offizielle Vorverkauf beginnt am 17.07.2026, um 10 Uhr.

PayPal Prio Tickets:

Mi., 15.07.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.paypalpriotickets.de

Telekom Prio Tickets:

Mi., 15.07.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets