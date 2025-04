Sean Combs verstärkt sich mit „Anwalts-Legende“ von Young Thug

Sean Combs hat den hochkarätigen Strafverteidiger von Young Thug , Brian Steel, in sein Verhandlungsteam aufgenommen.

In einem neuen Gerichtsantrag reichte Steel am Dienstag seine Referenzen ein. Und beantragte, als Anwalt aus einem anderen Bundesstaat in Combs‘ Strafverfahren zugelassen zu werden. Nur wenige Wochen bevor die Auswahl der Geschworenen am 5. Mai beginnt.

Steel, ein hoch angesehener Anwalt, der für sein tadelloses Auftreten im Gerichtssaal bekannt ist, vertritt Young Thug , geboren als Jeffery Williams, während des fast zweijährigen Prozesses des Rappers im Zusammenhang mit seiner YSL-Gang und dem Fall der Erpressung in Atlanta. Steel nahm in diesem Prozess eine Anklage wegen Missachtung des Gerichts vom ursprünglichen Richter entgegen. Und wurde vor laufender Kamera dramatisch verhaftet , als er sich weigerte, preiszugeben, wie er von einem umstrittenen Gespräch zwischen dem Richter, den Staatsanwälten und einem wichtigen Zeugen erfahren hatte. Die Anklage wegen Missachtung des Gerichts wurde schließlich fallen gelassen und der ursprüngliche Richter wurde von dem Fall abgezogen.

„Er ist eine Legende in Georgia“

„Brian ist eine Legende. Besonders nach YSL“, sagt Douglas Weinstein, der Williams‘ Mitangeklagten Deamonte ‚Yak Gotti‘ Kendrick vertrat, gegenüber Rolling Stone. „Seine Einsichten, seine Hartnäckigkeit und sein Charakter werden eine phänomenale Ergänzung für das Team von Mr. Combs sein. Ich habe es während des YSL-Prozesses persönlich gesehen. Ich wünschte, ich könnte bei allem, was passiert, Mäuschen spielen. Er ist eine Legende in Georgia.“

Der 55-jährige Combs kämpft auch mit einer Anklage wegen Erpressung. Obwohl die Fälle sehr unterschiedlich sind. Combs hat sich nicht schuldig bekannt, mehrere Frauen im Rahmen eines „kriminellen Unternehmens“ gehandelt zu haben, das Gewalt, Drohungen und Manipulation einsetzte, um Combs‘ „sexuelle Befriedigung“ zu erfüllen. Der in Ungnade gefallene Musikmogul befindet sich seit seiner Verhaftung im vergangenen September in einem Bundesgefängnis in Brooklyn in Haft.

„Absolut authentisch“

Weinstein sagt, dass Steels äußerst höfliche, aber bestimmte Persönlichkeit von Vorteil sein könnte, wenn Combs‘ Fall in hochsensible Bereiche vordringt. „Ich denke, dass seine Menschlichkeit in Verbindung mit seiner Integrität im Fall Combs notwendig ist“, sagte Weinstein. „Er ist ein aufrichtiger Mensch. Wenn man auch nur ein wenig Zeit mit ihm verbringt, weiß man, dass er absolut authentisch ist.“